Niente Milan, l’agente del fantasista conferma: “Tutto fatto col City”

Il club fresco campione del mondo ha sferrato l’affondo decisivo sul nuovo gioiello del calcio argentino: affare da 26 milioni

“Non rinnoverò il mio contratto in scadenza a dicembre 2024: vedremo cosa succederà tra sei mesi o tra un anno“. Questo aveva dichiarato, giusto poco prima di Natale, uno dei talenti più fulgidi di quell’inesauribile fucina di talenti che è l’Argentina, paese che tradizionalmente sforna gioielli praticamente ogni anno.

È stato di parola, il classe 2006, considerando come si sono evolute le cose nel giro di pochi giorni. Alle dichiarazioni del talentuoso trequartista sono infatti seguite, nemmeno una settimana dopo, quelle del suo agente, Enzo Montepaone. Il quale, attraverso un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Calciomercato.com, ha svelato quella che sarà la nuova squadra di Claudio Echeverri, il baby talento seguito da mezza Europa.

Anche il club rossonero, da anni molto attento alle gemme nascoste in ogni angolo del mondo, si era interessato alle prestazioni del mancino che, come caratteristiche fisiche e come stile di gioco, ricorda (senza voler passare per blasfemi) un certo Leo Messi.

La sensazione di parecchi operatori di mercato sul destino del talentino albiceleste era abbastanza chiara da quando un certo club, il migliore del mondo, aveva inviato i suoi emissari in loco, a Buenos Aires, dove Echeverri si esibisce normalmente con la maglia del River Plate. La pista argentina aperta col formidabile acquisto, sempre dalla stessa squadra, di un fenomeno come Julian Alvarez è stata battuta ancora dalla dirigenza del club inglese. Che anche stavolta l’ha spuntata.

Echeverri al City, c’è la conferma dell’agente

Del resto il contratto in scadenza tra un anno esatto – il 31 dicembre del 2024 – aveva già lasciato ben poche speranze al club de Los Millionarios di trattenere il suo gioiello. Troppo forte, e certamente anche molto ricco, il richiamo di Guardiola. Le parole di Montepaone poi, hanno di fatto ufficializzato il tutto.

“Posso confermare che è tutto fatto per il trasferimento di Claudio dal River Plate al Manchester City. Siamo molto contenti“, ha dichiarato l’agente.

L’accordo prevede un pagamento di 26 milioni di euro per il cartellino del fantasista, che firmerà un contratto di 6 stagioni con i Citizens. Echeverri resterà in prestito per un’altra stagione alla società argentina, che quanto meno ha ottenuto un ricco indennizzo economico dall’operazione. Qualora la dirigenza argentina avesse rifiutato tutte le prossime offerte per il suo giocatore, quest’ultimo si sarebbe infatti trasferito a costo zero, creando un danno economico non da poco.

Tutti gli altri club che avevano sognato di strappare Echeverri alla società biancorossa – dal Barcellona al Real Madrid passando per Milan e Juve – hanno dovuto ancora una volta inchinarsi alla legge del più forte. L’asse River Plate-Manchester City è quanto mai bollente.