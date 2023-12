Nuova idea per l’attacco: il Milan riporta in Italia una meteora

Il Milan trova una nuova soluzione per rimpolpare il suo attacco in vista della nuova stagione. Ha già giocato in Serie A in passato.

L’assoluto bisogno di un nuovo attaccante in casa Milan sembra essersi leggermente affievolito nelle ultime settimane. Ovvero da quando il serbo Luka Jovic è uscito dai ranghi cominciando a segnare gol importanti, in particolare quello di Salerno con cui il Milan ha evitato una clamorosa sconfitta.

La ricerca di un nuovo centravanti è però soltanto rimandata, o quanto meno ad oggi è considerata meno prioritaria ma comunque molto rilevante. Va ricordato infatti come Olivier Giroud sia in scadenza a giugno e vicino ai 38 anni di età, mentre Jovic stesso dovrà dimostrare qualcosina in più per meritarsi una riconferma.

Il profilo più seguito dai rossoneri in tempi recenti è sembrato essere Serhou Guirassy, bomber guineano dello Stoccarda e uno dei migliori marcatori stagionali d’Europa. Ma le voci in questa direzione stanno diventando sempre meno battenti. Tanto che il Milan starebbe individuando in un altro attaccante straniero un’alternativa molto gradita.

Milan, idea Borja Mayoral: piace anche all’Inter

Secondo ciò che riporta Sportitalia, l’ultima idea del Milan per l’attacco è una vecchia conoscenza della Serie A italiana. Nel mirino della squadra di Pioli è finito Borja Mayoral, centravanti spagnolo con un passato nella Roma. Mentre oggi milita nel Getafe, squadra della Liga e vera e propria rivelazione del campionato.

Dopo aver dimostrato una buonissima predisposizione al gol in giallorosso, con 18 reti complessive in un anno e mezzo, si sta confermando su livelli ancora maggiori in Liga. In questa annata con la maglia del Getafe ha già messo a segno 12 gol, piazzandosi al secondo posto della classifica marcatori in Spagna, dietro solo all’extraterrestre Jude Bellingham.

Il profilo di Mayoral, sebbene molto diverso per caratteristiche rispetto a Giroud e Jovic, piace molto ai dirigenti ed agli osservatori rossoneri, visto il senso del gol sviluppato del classe ’97. Oltre al fatto che conosce già molto bene il calcio italiano e saprebbe inserirsi senza troppi problemi. Il suo cartellino viene valutato dal Getafe non meno di 20 milioni di euro.

Si prospetta un possibile derby di mercato nell’anno che verrà: anche l’Inter infatti è interessata alle prestazioni di Borja Mayoral e potrebbe essere lui la punta ideale da affiancare a Lautaro e Thuram, viste le prestazioni poco soddisfacenti di Arnautovic e gli infortuni continui di Sanchez. La Milano calcistica aspetta il 26enne spagnolo a braccia aperte.