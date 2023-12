Al Milan non gioca mai ma può vincere un prestigioso premio: è in lizza

L’app di Fan Token ha lanciato un sondaggio che dovrà stabilire chi sia stato il miglior giovane: il rossonero è tra i candidati

Siamo ormai arrivati alla fine del 2023 e, come tutti gli anni, fioccano premi e concorsi per eleggere chi sia stato il miglior giocatore in una determinata categoria. O nazionalità. Talvolta i requisiti sono addirittura trasversali, comprendendo tra i criteri di assegnazione quello dell’età e del paese di provenienza.

Non fa eccezione il concorso lanciato dall’App Fan Token, che si è proposta di eleggere il miglior giovane argentino per l’anno solare che volge al termine. Sebbene nel Milan abbia trovato finora pochissimo spazio – sono solo 85 i minuti disputati in stagione, tutti in Serie A – l’ex Lazio è tenuto in grande considerazione nel suo paese.

Merito di un ottimo Mondiale Under 20, disputato tra le altre cose in casa, in cui ha realizzato due gol salendo alla ribalta dei media locali e non solo. Per la verità Luka Romero aveva iniziato l’annata alla grande anche nelle fila rossonere, con lo splendido gol realizzato contro il Real Madrid, in una gara amichevole che, col senno del poi, avrebbe evidenziato una pericolosa tendenza della squadra di Stefano Pioli a farsi recuperare anche un doppio vantaggio.

Accadde nella tournée negli USA, il 24 luglio, e successe poi contro Napoli e Lecce in campionato, ad esempio. Proprio al ‘Maradona’, contro gli azzurri, il giovane argentino ha accumulato oltre la metà del suo minutaggio stagionale, disputando, senza brillare particolarmente, i secondi 45′ di gioco.

Luka Romero in lizza per un premio: ecco gli sfidanti

Il sondaggio lanciato dall’App citata decreterà, attraverso un sistema di votazioni aperto a chiunque sia in possesso di gettoni digitali, il miglior giovane albiceleste per l’anno 2023.

Oltre al talento classe 2004, in lizza ci sono anche l’esterno sinistro Valentin Barco (2004 del Boca Juniors), il trequartista Facundo Buonanotte (anch’egli 2004, del Brighton di De Zerbi) e il centravanti Alejo Veliz, il 2003 di proprietà del Tottenham Hotspur.

Sorprende un po’, sebbene abbia tutto il tempo di rifarsi ed essendo sensibilmente più piccolo dei suoi potenziali ‘rivali’, l’assenza tra le candidature di un certo Claudio Echeverri, il gioiello del River Plate seguito anche dal Milan ma già acquistato – come confermato dalle parole del suo stesso agente – dal Manchester City per la ragguardevole cifra di 26 milioni di euro.

Echeverri, com’è noto, resterà in prestito un altro anno nel club de Los Millionarios, mentre Romero attende di veder ricompensata una possibile vincita del premio come miglior giovane dell’anno con qualche opportunità in più da sfruttare sul terreno di gioco.