Dalla Spagna – Milan, brusco stop per l’obiettivo: “Rimane dov’è”

Dalla Spagna riferiscono che l’obiettivo del club rossonero può anche non andare più via: il Diavolo può perdere un obiettivo per la difesa

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio e su questo non c’è ormai più nessun dubbio. I rossoneri devono far fronte all’emergenza del reparto arretrato dovuta ai tanti infortuni e hanno in mente di tornare sul mercato.

L’ultimo problema fisico è stato quello rimediato da Fikayo Tomori, che si va ad aggiungere a quelli di Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Hanno recuperato Simon Kjaer e Marco Pellegrino, che però non possono chiaramente essere ancora al top della condizione. Al momento la società a provveduto a far rientrare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal dopo soli sei mesi, ma non ancora non basta per mettere a posto i problemi.

Il Milan sta faticando molto dietro in questi mesi e i dati dei gol subiti ne sono la prova. Con i due presi contro la Salernitana sono addirittura 20 reti incassate soltanto in campionato, una media di gran lunga superiore a quella delle formazioni che lottano per il vertice. La dirigenza sa bene che mister Stefano Pioli ha bisogno di un altro elemento e sta lavorando da settimane. Uno dei profili individuati è quello di Clement Lenglet, ma la situazione non è facile come sembrava.

Lenglet resta all’Aston Villa

La situazione del difensore francese infatti non è affatto semplice da sbloccare. L’Aston Villa, che lo ha prelevato in prestito dal Barcellona in estate, al momento lo considera ancora un elemento importante.

Ne hanno discusso i giornalisti Luis Cortes e Diego Pico in una live di mercato sul canale Twitch di Marca. Viene analizzata la situazione del difensore e si precisa che al momento il classe 1995 è destinato a restare al club inglese. Lenglet infatti è considerato un elemento utile dal tecnico Unai Emery, che lo ha impiegato nell’ultima partita di Premier League contro il Manchester United.

Il centrale può tornare utile ai Villans, che alla fine avrebbero deciso, sempre secondo quanto riferito dai giornalisti di Marca, di trattenere il giocatore a Birmingham. Ecco quindi che rischia di svanire uno degli obiettivi del Milan per la difesa. Moncada e Furlani avevano effettivamente chiesto informazioni per Lenglet. Ora sul taccuino dei due dirigenti rimane il polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal, ma non è escluso che a breve possano venire fuori altri nomi.