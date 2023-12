Highlights Milan-Sassuolo, la sintesi del match di Serie A (Video)

Milan-Sassuolo, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 30 dicembre per la 18.a giornata di campionato

Tutto confermato nell’undici titolare del Milan opposto al Sassuolo nell’ultimo match dell’anno. Hernandez di nuovo al centro della difesa con Kjaer mentre Bennacer torna titolare a San Siro dopo sette mesi.

Primo tempo senza grandi occasioni. Il Milan prova a fare la partita ma incide poco in avanti. Le uniche opportunità per i rossoneri arrivano con due tiri dalla distanza di Reijnders e Bennacer. Milan che trova anche il gol con Leao con una conclusione all’incrocio da distanza ravvicinata. Dura pochissimo, comunque, l’esultanza dei tifosi rossoneri con il fischio di Marinelli che annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Rafa.

Sassuolo che contiene il Milan senza troppi patemi. Anche i neroverdi impensieriscono poche volte la retroguardia avversaria. L’unico a farlo è Berardi con la solita conclusione a giro da fuori area che Maignan devia brillantemente in angolo al 32′. Nel finale di tempo non succede nulla e il pari a reti bianche è il risultato più giusto per quanto visto nella prima frazione di gioco.

Milan-Sassuolo, il secondo tempo

Il copione della partita non cambia in avvio di secondo tempo. Al 52′, il Milan sfiora il vantaggio con un tiro di Reijnders dal limite respinto da Toljan. Avrebbe potuto fare di più l’olandese comunque tra i migliori della partita come Bennacer. Splendido l’assist dell’algerino per Pulisic al 58′ che l’attaccante trasforma in gol, superando in uscita Consigli.

L’1-0 è quasi una liberazione per il Milan che, ottenuto il vantaggio, controlla la partita senza creare grandi opportunità per il raddoppio. Poco ispirato Leao. In più di un’occasione, lanciato sulla fascia nella sua azione tipica (quasi) a campo aperto, non riesce a superare l’avversario. Al momento della sostituzione con Chukwueze, arriva anche qualche fischio per Rafa comunque subito coperto dagli applausi.

Gol Pulisic, assist Bennacerpic.twitter.com/IinwsZrvGG — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 30, 2023

Anche il Sassuolo non fa molto per trovare il pareggio. Senza Berardi, uscito per infortunio, l’unico a rendersi pericoloso è Laurienté con un tiro da fuori area troppo centrale su Maignan. I minuti finali scorrono lentissimi ma senza pericoli per il Milan che arriva indenne al triplice fischio, vince 1-0 e si prende tre punti preziosissimi che gli permettono di rosicchiare due lunghezze dall’Inter (ora +9) e consolidare il terzo posto.

Martedì 2 gennaio, si torna subito in campo contro il Cagliari. In palio, c’è la qualificazione ai quarti di finale. Domenica 7, alle 12.30, i rossoneri chiuderanno il girone di andata contro l’Empoli penultimo.