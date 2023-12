Il Milan vuole riportarlo in Serie A: contatti avviati

Una vecchia conoscenza della Serie A è finita nel mirino del club rossonero: sarà uno dei rinforzi del calciomercato invernale?

È risaputo che il Milan prenderà due difensori centrali a gennaio. Uno è stato già “bloccato” ed è Matteo Gabbia, che rientrerà dal prestito al Villarreal. Però il 24enne di Busto Arsizio non basta e la dirigenza è pronta a intervenire con un nuovo innesto.

Una delle idee principali era Clement Lenglet, oggi in prestito dal Barcellona all’Aston Villa. Visto lo scarso minutaggio del francese, sembravano esserci buone possibilità di imbastire la trattativa, ma Unai Emery è uscito allo scoperto e ha dichiarato di volerlo tenere. L’allenatore spagnolo lo ha schierato titolare nelle ultime due partite di Premier League, dove non lo aveva mai schierato prima in stagione, riservandogli spazio solo in Conference League. La pista è stata abbandonata dalla società di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, un ex Juventus per la difesa?

Ci sono più nomi nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb, ci sono stati contatti anche per Merih Demiral. Il 25enne turco gioca in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, ma ha un noto passato in Italia con le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta.

Operazione tutt’altro che semplice, visto che Demiral si è trasferito in Saudi Pro League in cambio di un ricco contratto. Inoltre, il suo attuale club ha investito 16,5 milioni di euro per comprare il suo cartellino e l’accordo con l’Atalanta prevede anche altri 3 milioni di bonus. Senza dimenticare che il giocatore è extracomunitario e sembra che il Milan voglia impiegare l’ultimo slot a disposizione per tesserare Matija Popovic, giovanissimo talento in scadenza di contratto a fine dicembre con il Partizan Belgrado.

La sensazione è che non vedremo Demiral indossare una quarta maglia in Serie A o almeno non sarà quella rossonera. Il suo nome è stato accostato pure a Napoli e Roma, a loro volta alla ricerca di innesti per la difesa. Complicato riportare Demiral in Italia. L’Al-Ahli gli garantisce circa 10 milioni netti annui, probabilmente rimarrà in Arabia Saudita. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi sul futuro di questo giocatore.