Milan, addio doloroso: lo aspetta Simeone

Il rischio di dove fare i conti con l’addio di uno dei leader del Milan non è certo basso. Il punto della situazione

Il Milan deve fare i conti con un mercato che cambia. Senza più il Decreto Crescita inevitabilmente le strategie di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani saranno diverse. Investire all’estero non porterà gli stessi benefici, che ha spinto il Diavolo a guardare soprattutto fuori dei confini italiani. Da oggi sarà più complicato pensare di riuscire a mettere le mani su giocatori importanti, con stipendi significativi, come Rubén Loftus-Cheek o Christian Pulisic.

Sarà certamente più difficile, allo stesso tempo, riuscire a blindare i giocatori con nuovi contratti. Come scritto nelle scorse ore, le maggiori attenzioni adesso vanno su Mike Maignan, per il quale serviranno più soldi. Ma non può essere sottovalutata la situazione la situazione legata a Olivier Giroud: un nuovo anno di contratto alle stesse cifre, percepite attualmente, costerebbe molto di più. Al momento non si sta ancora parlando di rinnovo e verosimilmente le parti, che hanno voglia di andare avanti insieme, lo faranno in primavera. Servirà chiaramente trattare, ma nel frattempo si registra l’interesse nei confronti di Giroud, da parte di Simeone e del suo Atletico Madrid. Secondo quanto scrive TodoFichajes, i Colchoneros, vorrebbero prendere il francese a parametro zero la prossima estate. Il Milan dunque è avvisato: Giroud sta dimostrando di poter fare la differenza, nonostante sia un classe 1986. Piace negli Stati Uniti, ma anche in Arabia Saudita, oltre, come detto, in Spagna.

Milan, il punto sull’attacco: la situazione

Il 2024 sarà certamente l’anno de bomber. I rossoneri sono intenzionati a mettere le mani su un nuovo centravanti che possa fare la differenza per parecchi anni.

I nomi sul taccuino di Moncada e Furlani sono diversi. Con Guirassy che si allontana, attenzione in estate a Jonathan David del Lille, ma anche a Zirkzee del Bologna. Non sono chiaramente escluse sorprese, ma nel frattempo la dirigenza rossonera sarà chiamata a capire da chi si ripartire. Olivier Giroud alla fine dovrebbe restare e si gioca la conferma anche Luka Jovic, che nelle ultime ha fatto bene trovando la porta con continuità. È in bilico, poi, la posizione di Lorenzo Colombo, che a Monza sta faticando a trovare la via della rete.