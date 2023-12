Milan, c’è il sorpasso: il doppio colpo è servito

Il Milan è pronto a mettere a segno un doppio colpo in difesa. Non solo Matteo Gabbia: cambiano le scelte del Diavolo

Stasera si torna in campo e gli sforzi di tutti sono chiaramente alla partita contro il Sassuolo. Il Milan non ha alternative alla vittoria, con la lotta per un posto in Champions League che rischia di complicarsi davvero parecchio.



Serve un successo chiaramente anche per vivere un capodanno diverso rispetto al Natale, in cui la panchina di Stefano Pioli era stata messa in discussione. Con una vittoria si getterebbe acqua sul fuoco, permettendo di guardare con più serenità al calciomercato.

Come scritto più volte, a dettare la linea guida di gennaio è l’infermeria, oggi davvero piena. A preoccupare è sicuramente la situazione legata ai difensori, con tre centrali fuori. Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw non saranno a disposizione almeno fino a febbraio e il Milan ha così deciso di muoversi fin da subito. I prossimi giorni saranno quelli del ritorno a Milanello di Matteo Gabbia. Il centrale metterà fine al prestito al Villarreal per dare una mano alla squadra. Il ‘Sottomarino Giallo’ ha già trovato il sostituto e ha concesso il via libera all’italiano.

Milan, doppio colpo in difesa: non solo Gabbia

Matteo Gabbia, che nelle prossime ore, dovrebbe fare rientro a Milano per poi aggregarsi ai compagni, non sarà l’unico colpo in difesa.

Questi sono chiaramente giorni di riflessioni per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che inevitabilmente stanno rivedendo i piani dopo la cancellazione del Decreto Crescita.

Il mercato del Milan è sempre più fluido e le sorprese sono dietro l’angolo. È notizia di ieri l’idea di congelare la pista Miranda, almeno fino a febbraio.

La priorità è indubbiamente l’acquisto di un altro centrale. La dirigenza è alla ricerca di un’opportunità, verosimilmente di un giocatore che possa arrivare in prestito con diritto di riscatto. Lenglet, come scritto più volte, è balzato in cima alla lista dei preferiti, ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiata. È Tuttosport a riportare del sorpasso di altri due elementi ai danni del francese di proprietà del Barcellona, in prestito all’Aston Villa: uno gioca sempre in Inghilterra, Kehrer del West Ham, l’altro è Mukiele del Psg. Il Milan non ha alcuna intenzione di andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Ecco perché si guardano anche altri profili e la pista Kwior non può essere accantonata del tutto.