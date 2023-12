Milan-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Leao non brilla più, Pulisic e Bennacer uniche luci a San Siro

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-0. Il Diavolo vince soffrendo maledettamente a San Siro, ma si consola con i 3 punti. Il 2023 termina con una gioia ma c’è tanto che non convince della prestazione dei rossoneri.

Il Milan chiude il 2023 con una vittoria, sofferta, ma pur sempre una vittoria. Sicuramente era fondamentale trovare i 3 punti, ma ci sono tante macchie nella prestazione dei rossoneri. Il gioco e i ritmi della squadra di Stefano Pioli sono assolutamente discutibili. Poche luci a San Siro, nonostante il successo. Le assenze continuano certamente ad influire, ma è assurdo come calciatori da sempre indispensabili come Rafael Leao e Theo Hernandez appaiano ancora così spenti e poco incisivi. Soprattutto il portoghese, anche stasera è stato artefice di una prova insufficiente. Tanti strappi e altrettanti errori. Quanto a Theo, la prova difensiva è stata sufficiente, ma non è mancato qualche errore di troppo in fase propositiva.

Il primo tempo è sottotono da parte di entrambe le squadre. Pochi squilli e ritmi sicuramente non altissimi. Le formazioni più che altro si studiano, con il Milan che tiene la palla ma crea troppo poco. È bravo il Sassuolo a coprire gli spazi e non permettere ai rossoneri di imbucare. Il Diavolo trova comunque la rete in due occasioni, prima con Bennacer, poi con Leao, ma entrambi da situazioni di fuorigioco. A dimostrazione che i neroverdi tengono bene le posizioni. Per il resto, poche emozioni. Entrambe le formazioni provano la soluzione dalla lunga distanza. Il Milan con Bennacer, Loftus-Cheek e Pulisic; il Sassuolo con Berardi e Bajrami, ma sono attenti sia Maignan che Consigli.

Nel secondo tempo è il Sassuolo a partire più agguerrito e a cercare il vantaggio con Tolijan, ma è attento Maignan sul suo tiro. Il Milan si da presto una scossa e riesce a trovare il vantaggio grazie ad uno strepitoso Bennacer, tra i migliori dei rossoneri, che con un assist magistrale serve Pulisic per l’1-0. Il Diavolo cerca di gestire dopo il vantaggio, rischiando però in qualche situazione di troppo. Il Sassuolo ci prova e riprova a farsi avanti, ma trova sempre una linea compatta a schermare gli assalti. Degne di menzione per i rossoneri le entrate nel secondo tempo dei Primavera Kevin Zeroli (esordio) e Jan Carlo Simic. Sono loro due i cambi naturali di Loftus-Cheek e Kjaer. Nel finale, il Milan soffre e gestisce male, impaurito forse di non portare a casa la vittoria.

Le pagelle di Milan-Sassuolo

Mike Maignan 6,5

Davide Calabria 6

Simon Kjaer 6 (dall’81 ‘ Simic sv)

Theo Hernandez 5,5

Alessandro Florenzi 6

Tijjani Reijnders 6,5

Ismael Bennacer 7 (dal 63′ Adli 5,5)

Ruben Loftus-Cheek 6 (dal 74′ Zeroli 6)

Christian Pulisic 7,5

Rafael Leao 4,5 (dall’81 Chukwueze 6)

Olivier Giroud 5 (dal 63′ Jovic sv)