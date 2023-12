Milan-Sassuolo, che sorpresa a San Siro: c’è Van Basten (FOTO)

In occasione di Milan-Sassuolo, a San Siro è presente un’assoluta leggenda rossonera. Che sorpresa vederlo sugli spalti del Meazza in compagnia di altri storici ex.

Pochissimi minuti al fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, match cruciale che potrà dire tanto del futuro della squadra ma in particolare di quello di Stefano Pioli e della panchina rossonera. Le motivazioni sono al massimo, e San Siro è caldissimo per caricare al meglio la squadra. In occasione del match, c’è anche una presenza speciale al Meazza. Difatti, le telecamere di DAZN hanno beccato in uno dei box dello stadio Marco van Basten, assoluta leggenda milanista.

L’ex attaccante è stato ripreso a dialogare con altri storici ex rossoneri. Si tratta in particolare di Franco Baresi e Mauro Tassotti. Tre eccellenze della storia del Milan si sono ritrovate a San Siro in un momento topico della stagione della squadra. I giocatori sentiranno motivazioni in più dentro, soprattutto per la presenza del Cigno di Utrecht. La sua presenza è certamente significativa. Rivederlo alla Scala del Calcio fa un certo effetto!