Milan-Sassuolo, diretta tv e streaming: dove vederla sabato 30 dicembre

Milan e Sassuolo si affrontano sabato 30 dicembre a San Siro nella penultima giornata del girone di andata. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita

Il Milan conclude il suo 2023 contro il Sassuolo, in un match che mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre. Calcio di inizio alle 18, in un San Siro, come sempre, gremito.

I rossoneri, reduci da una settimana difficilissima dopo il 2-2 con la Salernitana e i rumors sul possibile esonero di Pioli, devono vincere quantomeno per consolidare il terzo posto. Stesso obiettivo del Sassuolo che manca l’appuntamento con i tre punti dal 3-4 con l’Empoli di fine novembre. Da allora, tre sconfitte e un pareggio per Berardi e compagni che si ritrovano, pericolosamente, a ridosso della zona retrocessione.

Emergenza continua per Pioli che deve fronteggiare, in difesa, anche l’assenza di Tomori, fuori almeno un mese. Il forfait del centrale inglese si aggiunge a quelli di Kalulu e Thiaw. Scelte obbligate, dunque, con l’inedita coppia Kjaer e Hernandez al centro con Calabria e Florenzi sulle fasce.

A centrocampo, senza Musah, Pioli dovrebbe affidarsi a Bennacer, Reijnders e Loftus Cheek, quest’ultimo piuttosto in ombra nelle ultime uscite. In avanti, nonostante il recupero di Jovic, Giroud affiancherà Leao e Pulisic. Assente ancora Okafor, il cui rientro è previsto a metà gennaio.

Milan-Sassuolo, dove vedere il match di Serie A

Un avversario insidioso, da sempre, il Sassuolo per il Milan. Indimenticabile quanto avvenuto lo scorso Gennaio con il clamoroso 2-5 per i neroverdi, in una settimana terribile per i rossoneri che, precedentemente, avevano perso 4-0 all’Olimpico con la Lazio e 3-0 nella finale di Supercoppa con l’Inter.

Pericolosità del Sassuolo ulteriormente confermata dallo score stagionale. Dei 16 punti in classifica, infatti, gli emiliani ne hanno conquistato un terzo battendo le prime della graduatoria, Inter e Juventus.

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in simulcast in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Calcio 251 e, in streaming, su Dazn dalle 18. Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn, canale sul quale sarà visibile dalle 20.45 l’ultimo match dell’anno in Serie A tra Juventus e Roma. Il commento del match sarà affidato su Sky ad Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Su Dazn, invece, Ricky Buscaglia e Marco Parolo.

Dopo il Sassuolo, il Milan tornerà in campo martedì 2 Gennaio contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, partita che sarà visibile in chiaro, dalle 21, su Canale 5. Prossima sfida di campionato, domenica 7 gennaio alle 12.30, ad Empoli, anch’essa trasmessa in contemporanea da Sky e Dazn.