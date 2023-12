Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Theo Hernandez con Kjaer in difesa

Le scelte di Pioli e Dionisi per Milan-Sassuolo di Serie A: il mister rossonero deve fare i conti con diverse assenze importanti.

Vietato fallire. Il Milan a San Siro non può permettersi un nuovo passo falso dopo il pessimo pareggio sul campo della Salernitana. Il Sassuolo non va sottovalutato, però è obbligatorio vincere oggi.

Stefano Pioli ha una panchina traballante e per renderla più solida ha bisogno di una vittoria. I 3 punti sono fondamentali anche per la classifica, dato che i rossoneri hanno la pressione di Bologna e Fiorentina in questo momento. Inoltre, l’Inter ha pareggiato sul campo del Genoa e vincendo c’è la possibilità di riportarsi a -9. Uno svantaggio ancora importante, però più ridotto e che ridarebbe qualche piccola speranza in ottica Scudetto. Il campionato è lungo.

Serie A, Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali di Pioli e Dionisi

Pioli deve rinunciare a Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Tommaso Pobega, Yunus Musah e Noah Okafor. Il centro della difesa è stato martoriato dagli infortuni, per questo a volte abbiamo visto Theo Hernandez centrale e non terzino. Stessa cosa avverrà oggi. Recuperato Luka Jovic, che a Salerno aveva preso una botta a una caviglia e non si era allenato in gruppo per un po’ di giorni. Anche Alessio Dionisi ha un po’ di assenza, però ritrova il suo top player Domenico Berardi, già bestia nera del Diavolo in passato. Il reparto offensivo neroverde va tenuto d’occhio, c’è chi può fare male.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo.

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Simic, Adli, Krunic, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Romero, Traore. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti, Lipani, Alvarez, Castillejo, Ceide, Mulattieri, Volpato. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.