Panchina giovanissima per Milan-Sassuolo: convocati 4 Primavera

Pioli ne chiama tanti dall’Under 19 in vista della sfida si oggi contro la formazione neroverde: l’emergenza porta i giovani in panchina

Oggi alle 18 il Milan ospita il Sassuolo a San Siro per la 18esima giornata del campionato di Serie A, con l’obiettivo di rimanere da solo al terzo posto. C’è anche la possibilità di sfilare 2 punti all’Inter, ieri fermato sull’1-1 in casa dal Genoa.

I rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria interna di fila in campionato, dopo quelle contro Fiorentina, Frosinone e Monza, ma come al solito dovranno fare i conti con le tantissime assenze. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche Tomori, ennesimo indisponibile nel reparto difensivo, con i lungodegenti Kalulu e Thiaw. Tra gli assenti anche Sportiello, Pobega, Musah, Okafor e Jovic.

Ormai per mister Stefano Pioli è diventata una cosa consueta fare i conti con l’emergenza e fare di necessità virtù. Theo Hernandez dovrebbe tornare al centro della difesa, con Florenzi spostato a sinistra. L’allenatore ha, di conseguenza, deciso di portare tanti giovani della Primavera in panchina, ma non c’erano di fatto alternative. La possibilità che qualcuno di questi abbia un po’ di minutaggio oggi è reale.

Milan-Sassuolo, i convocati: panchina verde

Nella lista dei convocati ci sarà sicuramente Jan-Carlo Simic, che però non dovrebbe essere titolare: Pioli preferisce schierare ancora Theo Hernandez fuori ruolo, nonostante le buone risposte che ha dato l’ex Primavera anche a Salerno. Buone possibilità anche per Camarda: Jovic, che ha avuto qualche problema in settimana, è convocato ma il giovanissimo Francesco potrebbe comunque essere a San Siro per dare una mano in caso di necessità.

A loro si aggiungono altri due convocati per Milan-Sassuolo dalla Primavera: sono Kevin Zeroli e Alex Jimenez, entrambi ancora alla ricerca del loro debutto nella massima serie. Zeroli è uno dei più pronti grazie anche al lavoro fatto da Abate: può avere la sua chance. Jiemenz anche, e considerata le assenze in difesa non è da escludere un possibile esordio (visto che l’infortunio è dietro l’angolo e Calabria e Florenzi saranno titolari).

L’apporto della Primavera alla prima squadra non è di certo una novità al Milan. In estate la società ha deciso di promuovere Davide Bartesaghi e Chaka Traoré, che hanno fatto un bel percorso di crescita e oggi sono due realtà concrete dei rossoneri. E, tra l’altro, parliamo di altri due giocatori giovanissimi che abbassano ulteriormente l’età media della squadra che affronterà oggi il Sassuolo. A questi potrebbe aggiungersi anche Clinton Nsiala: c’è ancora qualche dubbio, ma la convocazione è probabile vista l’enorme emergenza in difesa. Lui e Simic sono la coppia di centrali titolare della Primavera di Abate che tanto bene ha fatto finora. Da un lato il dispiacere per non poter continuare il loro cammino con la squadra di appartenenza, dall’altra la soddisfazione di una convocazione in Serie A che li aiuterà a crescere.