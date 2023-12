Acquisto ufficiale: Gabbia sempre più rossonero (di nuovo)

Il Villareal ha ufficializzato l’acquisto del difensore centrale. Un innesto che conferma in via definitiva la partenza di Matteo Gabbia per Milano.

Il Milan, lo sappiamo, sta soffrendo enormemente le tante assenze a causa degli infortuni. La rosa di Stefano Pioli è praticamente decimata dai guai fisici, la maggioranza di natura muscolare e molto gravi. Soprattutto la difesa è il reparto con più defezioni, rimasta con a disposizione i soli Simon Kjaer, Marco Pellegrino e il Primavera Jan-Carlo Simic. A questi si aggiunge Theo Hernandez, il terzino sinistro che Pioli ha adattato più volte al centro della retroguardia per far fronte all’emergenza.

Sono invece fuori, e ci staranno per diverso tempo, Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Assenze pesantissime – si tratta dei titolari del reparto – che obbligano il club rossonero ad intervenire sul mercato di gennaio. Giorgio Furlani ha già cominciato a muoversi in tal senso. Sono pronosticati due colpi, per i quali però il Milan non ha l’intenzione di fare investimenti. Dunque, occasioni low cost o in prestito. E in questa direzione un’operazione è già stata chiusa come vi abbiamo riportato nelle scorse ore.

Il Milan ha infatti trovato l’accordo col Villareal per il ritorno anticipato dal prestito di Matteo Gabbia. Ricordiamo che il difensore scuola rossonera si era trasferito in prestito secco al club spagnolo in estate. Data la grande emergenza infortuni, il Diavolo ha preferito richiamare e lui non puntare o investire su altri profili. L’operazione, come accennato, è praticamente chiusa. Ma l’ennesima conferma arriva oggi, ed è decisiva.

Villareal, ecco il sostituto di Gabbia

L’allenatore Marcelino, che lo ha impiegato con scarsa continuità in questa prima parte di stagione, ha dato il via libera al ritorno di Matteo Gabbia al Milan. 13 le presenze complessive del difensore italiano in Spagna: 7 in Liga e 6 in Europa League. Le sue prestazioni sono quasi sempre state sufficienti, ma adesso dovrà dare tutto il suo contributo al Diavolo, club del cuore in cui è cresciuto e in cui è entusiasta di tornare. Gabbia non ha avuto alcuna esitazione nell’accettare l’interruzione del prestito al Villareal. E come accennato, oggi è arrivata la conferma del suo vicinissimo ritorno a Milano.

Il Sottomarino Giallo ha infatti ufficializzato l’acquisto di un nuovo difensore centrale, praticamente il sostituto di Gabbia. Si tratta di Eric Bailly, l’ex Manchester United fatto fuori dalla rosa del Besiktas, in Turchia, a causa dello scarso impegno mostrato. Almeno è stata questa la motivazione del Besiktas comunicata per vie ufficiali per spiegare la sospensione dall’attività sportiva di Bailly. Ieri ha rescisso il suo contratto, e oggi si è legato ufficialmente al Villareal, il quale si augura che in Liga l’ex United possa dare tutto il suo meglio.

Intanto, il suo arrivo dà il decisivo via libera a Matteo Gabbia per il ritorno al Milan.