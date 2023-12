Bennacer in Coppa d’Africa: “Se gioca con il Milan…”

Belmadi, selezionatore dell’Algeria, ha commentato la convocazione di Bennacer per la Coppa d’Africa.

Il Milan e tante altre squadre adesso perderanno i giocatori africani chiamati dalle rispettive nazionali per affrontare la Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio. I rossoneri devono rinunciare a Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze.

Ma se la Nigeria ha concesso l’ex Villarreal almeno per la partita di Coppa d’Italia del 2 gennaio contro il Cagliari, invece l’Algeria ha voluto subito in ritiro il centrocampista. La dirigenza rossonera nei giorni scorsi ha trattato per poter avere entrambi a disposizione, però la missione è stata compiuta a metà. Sicuramente un peccato, anche perché Stefano Pioli deve già fare i conti con alcune assenze pesanti e qualche giocatore non al meglio della condizione fisica.

Bennacer convocato, parla il ct dell’Algeria

Tra i tifosi milanisti e forse anche nel club stesso c’era un briciolo di speranza che, considerando il lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori tanti mesi, Bennacer venisse risparmiato. Invece, l’Algeria ha deciso di convocarlo e il Milan non ha potuto fare nulla. Come ha detto Isma, non è lui a fare i calendari della stagione e ha messo lui la Coppa d’Africa nel periodo gennaio-febbraio.

Djamel Belmadi, commissario tecnico algerino, ha parlato in conferenza stampa e in tale occasione ha anche commentato la convocazione di Bennacer: “Sta giocando nel suo club, può farlo anche con la nazionale. Se gioca con il Milan, penso che possa giocare pure contro il Burundi o l’Angola“.

Il ct nordafricano non ha dubbi sulla decisione di chiamare anche l’ex Empoli in Coppa d’Africa. È convinto che non ci sarà alcun tipo di ripercussione di carattere fisico sul giocatore, considerato ormai totalmente guarito dal precedente infortunio. Con il Milan si è visto che non è ancora al 100%, sta riprendendo il ritmo partita e forse non ha i 90 minuti. Non a caso, Stefano Pioli contro il Sassuolo ha deciso di sostituirlo durante il secondo tempo.

Comunque domenica si sono rivisti dei lampi del miglior Isma, centrocampista prezioso sia in fase di interdizione sia di costruzione del gioco. Da una sua invenzione è nato il gol vittoria firmato da Christian Pulisic. Sfortunatamente i rossoneri dovranno rinunciare a lui per un po’ di tempo. L’Algeria ha un girone abbastanza agevole (Angola, Burkina Faso e Mauritania), pertanto almeno fino a fine gennaio il giocatore non dovrebbe rientrare a Milano.