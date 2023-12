Dal Bologna un doppio ‘no’ agli obiettivi del Milan: “Vogliamo tenerli”

L’ad del club rivelazione del campionato ha messo le cose in chiaro sui gioielli della società: per il momento non si muove nessuno

Verrebbe quasi da dire che comunque vada a finire, sarà stato un successo. Il Bologna di Thiago Motta ha finora incantato tutti, riuscendo – dopo le prime 18 giornate di campionato – ad issarsi addirittura al quinto posto in classifica.

Sebbene non sarà affatto facile mantenere una posizione che consentirebbe al club felsineo di ottenere una qualificazione alla prossima Champions League, le premesse per un ritorno in Europa, magari in Europa League, sono state gettate. E già questo deve essere riconosciuto come un eccellente lavoro svolto dalla proprietà, dalla dirigenza, dallo staff tecnico e ovviamente dal parco giocatori.

Indicato da molti come l’artefice principale dei successi emiliani, il tecnico Thiago Motta è ormai uno dei giovani allenatori più ambìti sulla piazza. Un po’ tutti i club – per lo meno tutti quelli che hanno già lasciato intendere di voler voltar pagina a fine anno – hanno già chiesto informazioni sull’italo-brasiliano, che iniziò la sua carriera da mister nelle giovanili del PSG.

Assieme all’oriundo, l’altro pezzo pregiato del club rossoblù è lui, Joshua Zirkzee, il fenomenale attaccante che sta facendo impazzire le difese di tutta la Serie A. Quasi tornato – e questo la dice lunga sul suo sterminato potenziale – ai livelli delle prime gare giocate da minorenne con la maglia del Bayern Monaco, l’attaccante olandese è sulla bocca di tutti.

Assalto ai gioielli rossoblù, parla l’AD Fenucci

Sulla situazione del suo richiestissimo allenatore e sul giocatore cercato con molto interesse dai top club italiani e non solo, ha parlato l’AD del club felsineo Claudio Fenucci, intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it.

“Il rinnovo di Thiago Motta? Del suo contratto non parlo più perché la trattativa non si fa mediaticamente. Vogliamo tenerlo per molto tempo e lui ha dichiarato di stare bene qui. Aspettiamo di parlarne con lui”, ha esordito il dirigente.

Non poteva mancare una considerazione sull’imminente futuro di Joshua Zirkzee, sul quale Fenucci è stato più che chiaro: “Il calciatore è cresciuto molto dopo la cessione di Arnautovic e per quanto ci riguarda c’è la volontà di tenerlo. A gennaio non se ne parla proprio, come per tutti gli altri calciatori. La clausola è un elemento del contratto che riguarda noi e il Bayern Monaco“, ha concluso.