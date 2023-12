Leao saluta il 2023 e sfida le critiche: “Sarò sempre io contro me stesso” – VIDEO

Rafael Leao saluta il 2023 con un post particolare sui suoi canali social. Un inno al suo talento e alle sue migliori prestazioni, con un messaggio chiaro verso chi lo critica.

Rafael Leao è nell’occhio del ciclone. Il talento portoghese del Milan non sta chiudendo al meglio questo 2023, nonostante in questo anno sia stato come sempre assoluto protagonista dei grandi successi della squadra. Purtroppo, però, nelle ultime apparizioni, e in particolare dopo il suo ritorno dall’infortunio, sta mancando in lucidità e prestazioni. Sembra offuscato tutto il suo talento. Non riesce ad incidere e ad essere decisivo per come ha abituato i tifosi e tutti gli appassionati.

L’ultima prova deludente, in maniera eclatante, è arrivata contro il Sassuolo nell’ultima gara del 2023. Rafa è stato protagonista di una prestazione insufficiente, per la quale è stato fortemente criticato. Non hanno funzionato i suoi strappi e i suoi dribbling, troppo spesso fermato dai difensori neroverdi. La mazzata più grande, spropositata aggiungeremmo, è arrivata al termine della partita, quando il top player del Milan è stato fischiato dai suoi stessi tifosi.

Un fatto inaspettato e che ha lasciato amarezza nel giocatore, nella squadra e chiaramente in chi non ha dubbi che Leao stia solo vivendo un periodo complicato. Ma Rafa ha le spalle grandi e forti, come dichiarato dal compagno Florenzi nel post Milan-Sassuolo. Il portoghese ha lanciato un messaggio chiaro sui suoi profili social per salutare il 2023.

Leao, il post contro i fischi di San Siro

Rafael Leao ha presto risposto a chi ieri gli ha riservato dei fischi ingrati. Ha pubblicato un video sui suoi canali social per salutare il 2023 suo e del Milan, e dare il benvenuto al 2024 di cui è sicuro sarà pieno di successi. Il video in questione riporta i suoi migliori momenti (giocate, dribbling, gol e festeggiamenti di squadra) dell’anno che sta per finire. Ma c’è un particolare messaggio all’interno del corto. Nelle immagini che scorrono si sentono le parole di Leao in un’intervista passata in cui dice: “Le critiche mi spingono. Quindi continuate a parlare, io parlo in campo”.

Una risposta puntuale e forte a chi lo sta criticando duramente e a chi ieri a San Siro lo ha fischiato. La dicitura del video postato riporta un altro messaggio forte. “Sarò sempre io contro me stesso” ha scritto Leao, puntualizzando come le critiche non siano un ostacolo per lui, il quale ha l’ambizione di lottare esclusivamente contro le sue difficoltà e debolezze.