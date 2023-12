Milan fuori dai giochi, va in Premier League: affare da 30 milioni

Uno dei difensori nel mirino rossonero si avvicina all’Inghilterra: proposta non pareggiabile dalle squadre della Serie A.

Il calciomercato in entrata del Milan prevede l’arrivo di due centrali difensivi, poi il resto si vedrà in base alle occasioni che ci saranno. Rinforzare il reparto arretrato è diventato una priorità a causa degli infortuni che lo hanno privato di elementi fondamentali come Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

La dirigenza ha già trovato l’accordo con il Villarreal per il rientro anticipato di Matteo Gabbia, che si era trasferito in prestito secco in Spagna la scorsa estate. In totale sono 13 le presenze collezionate dal 24enne nato a Busto Arsizio. Il Submarino Amarillo ha già preso il suo sostituto, Eric Bailly, che già in passato aveva giocato con la squadra spagnola e che ha da poco interrotto il suo contratto con il Besiktas.

Calciomercato Milan, addio Serie A: andrà in Inghilterra

Da capire chi sarà l’altro difensore ad approdare a Milanello. Non bisogna aspettarsi un investimento importante da parte della società, che recentemente sembra essersi particolarmente interessata a Lilian Brassier. Il 24enne del Brest è valutato circa 10 milioni di euro.

Il Milan ha seguito anche Radu Dragusin, ma il suo acquisto richiederebbe una spesa troppo elevata. Inoltre, in questo momento è in corso l’assalto del Tottenham e ci sono buone possibilità che la trattativa abbia esito positivo. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha spiegato che il 21enne rumeno ha già un accordo con gli Spurs, che adesso stanno negoziando con il Genoa.

Il club ligure chiede 30 milioni, mentre quello londinese vorrebbe spenderne 25. I dialoghi sono in corso e la sensazione è che l’affare andrà in porto. Magari con i bonus si troverà l’intesa totale. Dragusin è grato al Genoa per averlo aiutato a crescere nelle ultime stagioni, però un’occasione come quella di trasferirsi al Tottenham non vuole perderla. Salvo colpi di scena, le società si accorderanno e lui potrà giocare in Premier League.

Ovviamente, Alberto Gilardino si aspetta che i soldi incassati vengano in parte reinvestiti per rinforzare la squadra. Il Grifone è dodicesimo nella classifica della Serie A dopo aver conquistato 20 punti, è solo a +6 sulla zona retrocessione e dunque non può prenderla comoda. Il recente pareggio contro l’Inter ha dato grande morale a un ambiente sempre molto caldo e che vuole continuare a viversi il massimo campionato italiano, evitando un’altra tragica discesa in Serie B.