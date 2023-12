Moncada pesca in Ligue 1: nuovo difensore dal Brest

Il club rossonero ha messo nel mirino un altro profilo per il pacchetto arretrato: a fare il suo nome è Gianluca Di Marzio

Da domani parte ufficialmente la sessione invernale del calciomercato e sarà finalmente possibile muoversi per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. La finestra dei trasferimenti arriva al momento giusto per il Milan, che deve fronteggiare l’emergenza difensiva.

I rossoneri ieri si sono trovati nuovamente ai minimi termini nel reparto arretrato e Stefano Pioli è stato costretto ad impiegare ancora una volta Theo Hernandez da difensore centrale, rinunciando alla sua spinta sulla fascia sinistra. Il club rossonero ha già provveduto al rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal dopo soli sei mesi, ma non basta per rimediare agli infortuni di Tomori, Kalulu e Thiaw.

I primi nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani erano quelli di Jakub Kiwior e Clement Lenglet, attualmente all’Arsenal e all’Aston Villa, ma si tratta di due profili complicati da raggiungere. Soprattutto per il secondo, la società inglese ha fatto saper di puntare su di lui per questa seconda parte di stagione. Ecco allora che la dirigenza rossonera ha messo nuovi nomi sul taccuino e già è al lavoro per alcuni di loro.

I rossoneri si muovono per Brassier

Uno di questi è un giovane profilo che milita in Ligue 1. Stiamo parlando di Lilian Brassier, classe 1999 di proprietà del Brest, squadra che sta facendo molto bene nel campionato francese.

Secondo quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio, il Diavolo ha messo gli occhi sul difensore francese. Mancino, può giocare sia da centrale che da terzino sinistro, ma anche nella difesa a tre. In questo stagione ha già collezionato 15 presenze in Ligue 1, mettendo a segno anche una rete. Ha militato anche nella Francia Under 19 e Under 20 qualche anno fa. Si tratta di un profilo che piace e sul quale il Milan si è già mosso.

Il contratto del 24enne scade nel 2025 e quindi servirebbe sborsare qualcosa per portarlo a Milanello. Brassier è dunque un nome che si aggiunge alla lista dei difensori centrali che sta cercando il club rossonero. Sempre sul sito dell’esperto di mercato si specifica che, invece per quanto riguarda l’attacco, sta sfumando la possibilità di arrivare a Serhou Guirassy dello Stoccarda.