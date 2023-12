Niente Milan, irrompe il Tottenham: pronta l’offerta ufficiale

Uno dei difensori che piacciono tanto alla società rossonera potrebbe finire in Inghilterra: complicato evitare che il trasferimento si concretizzi.

Il Milan ha un reparto scouting molto attento ai giovani talenti che militano in Serie A e nei principali campionati internazionali. La lista dei profili attenzionati da Geoffrey Moncada e gli osservatori è lunga, ma non è mai facile assicurarsi le prime scelte perché la concorrenza è tanta.

A breve si aprirà la finestra invernale del calciomercato e sarà interessante vedere quali volti nuovi appariranno a Milanello. Uno sarà probabilmente Matteo Gabbia, dato che c’è già l’accordo con il Villarreal per l’interruzione anticipata del prestito. Il 24enne di Busto Arsizio conosce benissimo la squadra e Stefano Pioli, dunque non gli servirà alcun periodo di ambientamento. Però la dirigenza ne vuole due difensori centrali, vista l’emergenza nel reparto, e sarà interessante vedere quale sarà il secondo innesto.

Calciomercato Milan, dalla Serie A alla Premier League

Uno dei nomi che piacciono tanto al Milan è Radu Dragusin, classe 2002 che sta facendo molto bene con la maglia del Genoa. Ha anche segnato il gol dell’1-1 nell’ultima partita contro l’Inter a Marassi. È un difensore che è cresciuto molto negli ultimi anni e il club ligure spera di tenerselo stretto almeno fino al termine della stagione.

Per i rossoneri è difficile portarselo a casa nel mercato di gennaio, visto che il prezzo minimo per la cessione è stato fissato a 25 milioni di euro. Impossibile immaginare che venga investita tale cifra, Moncada e Furlani puntano a spendere molto di meno, magari assicurandosi un rinforzo con la formula del prestito. L’ex Juventus ha un costo troppo elevato e la sensazione è che non lo vedremo approdare a Milano.

Inoltre, il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha spiegato che il Tottenham è piombato con decisione su Dragusin. Contatti in corso. Gli Spurs stanno preparando un’offerta ufficiale per convincere il Genoa a venderlo. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento a Londra.

Il Tottenham ha le risorse per presentare una proposta difficile da rifiutare. Il Grifone farà il possibile per resistere e per cercare almeno di strappare un prestito fino a fine stagione, come fece l’Udinese per Destiny Udogie proprio con gli Spurs nell’estate 2022.