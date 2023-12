Offerto al Milan un giovane italiano: è un attaccante e sta facendo benissimo

L’agente si è mosso per proporre al club rossonero il profilo del centravanti, che sta facendo bene in questa prima parte di stagione

Il mercato sta per ripartire perché a breve si comincia con la sessione di gennaio, ma le società e gli agenti sono al lavoro già da diverse settimane per farsi trovare pronti in vista della finestra dei trasferimenti.

L’obiettivo principale dei club è quello di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione, ma non solo. Si ragiona anche in chiave futura, quindi per le prossime stagioni, con le dirigenze sempre attente ad accaparrarsi i giovani di talento che si sono messi in mostra. Gennaio è anche il mese per anticipare la concorrenza sugli elementi di prospettiva e lavorare sotto traccia per chiudere i colpi in estate.

Il Milan in estate ha speso molto per giocatori pronti da subito e adesso dovrà fronteggiare l’emergenza difensiva con un’operazione per il reparto arretrato. La società non dimentica però della necessità di andare a prendere un centravanti di prospettiva per i prossimi anni. Olivier Giroud l’anno prossimo compirà ben 38 anni e al momento manca un’alternativa di livello, anche perché Francesco Camarda è ancora troppo giovane.

Lorenzo Lucca, l’agente si muove verso i rossoneri

I profili valutati dal Diavolo sono stati tanti e la caccia all’attaccante va avanti da oltre un anno. Nelle ultime ore sembra che stia sfumando anche la possibilità di arrivare a Guirassy dello Stoccarda. Intanto però è uscito un altro nome.

Alessandro Jacobone racconta infatti sul proprio profilo Instagram che al Milan sarebbe stato proposto un giovane attaccante italiano in vista della prossima stagione. Si tratta di Lorenzo Lucca, classe 2000 che in questa prima parte di stagione si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Udinese. Dopo una partenza a rilento, il 23enne si è sbloccato e ha messo a referto ben 6 gol in campionato, l’ultimo dei quali nella sfida appena giocata contro il Bologna.

Jacobone spiega che a condurre i giochi sia il procuratore Giuseppe Riso, che è in ottimi rapporti con il Diavolo. Lucca era un profilo che il Milan aveva già studiato due anni fa, quando aveva fatto vedere buone cose in Serie B con la maglia del Pisa. Alla fine il giovane azzurro si era trasferito in Olanda per sposare il progetto Ajax, ma non è andata proprio nel migliore dei modi. Al suo ritorno in Italia Lucca è tornato a segnare e potrebbe essere un’opzione per i rossoneri.