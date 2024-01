Calendario Milan gennaio: date e orari di tutte le partite

Archiviato il 2023, il nuovo anno per il Milan si apre subito con un Gennaio molto impegnativo. Ecco cosa attende i rossoneri

Con la vittoria contro il Sassuolo si è concluso il 2023 del Milan, un’annata altalenante per i rossoneri ora attesi da un immediato ritorno in campo già a Gennaio. Un mese che si annuncia ricco di impegni per il Milan che dovrà fronteggiare Serie A e Coppa Italia.

Il 2024 del Milan inizierà martedì 2 Gennaio con il match degli ottavi di finale di Coppa Italia, a San Siro, contro il Cagliari. Partita secca che mette in palio la qualificazione ai quarti, traguardo fallito lo scorso anno con il ko interno, ai supplementari, contro il Torino.

Per il secondo anno consecutivo, il Milan non sarà in campo all’Epifania. La prima sfida di campionato del 2024 sarà quella contro l’Empoli, domenica 7 Gennaio alle 12.30, l’ultima del girone di andata che i rossoneri proveranno a chiudere al terzo posto in classifica. Tre punti fondamentali quelli in palio al Castellani contro i toscani penultimi in graduatoria con il Milan che punta alla quarta vittoria di fila alla prima dell’anno dopo le precedenti ottenute contro Benevento, Roma e Salernitana.

Milan, tutte la partite di Gennaio

Qualora il Milan dovesse battere il Cagliari disputerà subito il quarto di finale di Coppa Italia tra il 9 e l’11 Gennaio contro la vincente di Atalanta-Sassuolo, di nuovo a San Siro.

L’eventuale seconda sfida di Coppa Italia precederà quella di domenica 14 gennaio, sempre in casa alle 20.45, contro la Roma, prima avversaria del girone di ritorno. Un match quest’ultimo che si disputerà, di fatto, a un anno di distanza da quello terminato 2-2 in rimonta a San Siro lo scorso Gennaio, risultato che ha avviato una striscia di risultati negativi a seguire per i rossoneri.

La terza partita di campionato per il Milan, a Gennaio 2024, sarà sabato 20 in trasferta contro l’Udinese. Un campo quello dei friulani da sempre insidioso per i rossoneri, sconfitti lo scorso anno e costretti al pari, in rimonta, nell’annata Scudetto.

Scontro diretto Champions nell’ultima di Gennaio contro il Bologna, ospite dei rossoneri sabato 27. Per i felsinei sarà il terzo match della stagione a San Siro. Nei precedenti, gli uomini di Motta hanno sconfitto l’Inter agli ottavi di Coppa Italia e pareggiato, sempre con i nerazzurri, a inizio campionato.

Di seguito, il riepilogo di tutte le partite del Milan a Gennaio 2024 con l’indicazioni di orari e diretta tv/streaming

Martedì 2 Gennaio 2024, Coppa Italia: Milan-Cagliari (ore 21) – Diretta Canale 5

Domenica 7 Gennaio 2024, Serie A: Empoli-Milan (12.30) – Diretta Sky Sport / Dazn

9-11 Gennaio 2024: eventuale quarto di finale Coppa Italia – Diretta Canale 5

Domenica 14 Gennaio 2024, Serie A: Roma-Milan (20.45) Diretta Dazn e Zona Dazn

Sabato 20 Gennaio 2024, Serie A: Udinese-Milan (20.45) – Diretta Sky Sport / Dazn

Sabato 27 Gennaio 2024, Serie A: Milan-Bologna (20.45) – Diretta Sky Sport / Dazn