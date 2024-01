Milan, affare chiuso: stasera arriva in città

Tutto fatto per il primo “acquisto” del Milan in questo mercato di gennaio: il giocatore è atteso stasera in città, domani visite mediche e firma

In questo mercato di gennaio il Milan deve risolvere un po’ di problemi. In primis quello relativo all’emergenza in difesa. Con l’ultimo infortunio di Tomori, i rossoneri hanno a disposizione come unico difensore centrale Simon Kjaer, oltre ai giovani della Primavera Simic e Nsiala.

In Milan-Sassuolo però abbiamo visto di nuovo Theo Hernandez nella posizione di centrale al fianco di Kjaer e non i due ragazzi della squadra di Abate. Soluzione che adotterà probabilmente anche nelle prossime giornate di campionato. Domani in Coppa Italia, invece, contro il Cagliari, è probabile un avvicendamento con Simic, in attesa di rinforzi dal mercato. Il primo arriva già stasera.

Tutto fatto per il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore sarà questa sera in città. Nella giornata di domani svolgerà il solito iter burocratico, non sarà quindi a disposizione per la Coppa Italia contro il Cagliari. Potrebbe essere convocato invece per Empoli-Milan del 7 gennaio e chissà che non possa fare addirittura il suo secondo esordio con la maglia rossonera, così da riportare Theo Hernandez nel suo ruolo di terzino sinistro.

Il vantaggio di questo acquisto è che Gabbia non ha bisogno di ambientamento: conosce già la squadra, l’allenatore e il modo di giocare, ecco perché da subito utilizzabile. Un buon elemento per tamponare questa clamorosa emergenza dovuta ai tantissimi infortuni. I tifosi però si aspettano anche un altro acquisto: tramontata la pista Lenglet, che resterà all’Aston Villa.