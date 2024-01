Milan, super occasione dalla Premier: apertura totale, ecco il difensore

Dall’Inghilterra filtrano novità di mercato cruciali. La big inglese è pronta ad aprire al prestito del difensore. Super occasione per il Milan.

Il Diavolo ha aperto ufficialmente la caccia al nuovo difensore. Conosciamo bene tutti la grande emergenza che sta vivendo la rosa rossonera nella sua retroguardia. I gravi infortuni di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu hanno messo in serie difficoltà il cammino della squadra rossonera. Stefano Pioli è rimasto con poche pedine in difesa, costretto per questo ad adattare il terzino Theo Hernandez al centro del reparto. Simon Kjaer e il Primavera Jan-Carlo Simic le altre pedine rimaste.

Il Milan ha sentito chiaramente l’obbligo di intervenire sul mercato di gennaio. I tre infortunati sopracitati rientreranno tra febbraio e marzo, e la squadra non può rischiare di condurre i prossimi impegni con una difesa così scarna e incompleta. Giorgio Furlani il primo passo concreto lo ha fatto: chiudere con il Villareal l’accordo per il ritorno anticipato dal prestito secco di Matteo Gabbia. Non ci sono più dubbi che sarà il difensore italiano il primo innesto di gennaio per la retroguardia.

Ma è chiaro che servirà più di un rinforzo. Furlani e Moncada stanno adesso valutando diverse piste di mercato, che puntino sempre alla sostenibilità. Nessun investimento. La sensazione è che si cercherà un acquisto attraverso la formula del prestito, e in tal senso è decisiva la news di mercato che filtra dall’Inghilterra.

Milan, colpo dall’Arsenal: non è Kiwior

Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe sulle tracce di Jakub Kiwior dell’Arsenal. L’ex Spezia non sta trovando lo spazio sperato alla corte di Mikkel Arteta. Se i Gunners sembravano assolutamente decisi a voler subito monetizzare dalla sua cessione, adesso appaiono propensi all’apertura del prestito. Il Milan e la sua dirigenza stanno valutando attentamente, tenendo d’occhio anche un altro profilo della difesa, ma di Serie A, quale Koni De Winter. Ma il Genoa è pronto a batter cassa chiedendo circa 25 milioni di euro per lasciar partire l’olandese.

C’è però un’altra pista di mercato pronta ad aprirsi. Difatti, come riporta il SUN, l’Arsenal sarebbe pronto a liberare un altro difensore a gennaio, e sempre attraverso la formula del prestito. Si tratta del giapponese Takehiro Tomiyasu, l’ex Serie A che a Bologna si è conquistato l’attenzione di tutta Europa. Ricordiamo che Tomi ha grande prerogative in termini di duttilità, sapendo ricoprire sia la zona centrale della difesa che le fasce. Una grande occasione di mercato, considerando anche che il Milan seguiva il giapponese prima che l’acquistasse l’Arsenal.

In questa stagione, Tomiyasu ha timbrato 19 presenze in tutte le competizioni, con 1 gol e 3 assist a referto. Le sue qualità sono indiscusse. Ci sono però due aspetti da sottolineare. Il giapponese è rientrato da poco da un infortunio al polpaccio, e potrebbe prender parte alla Coppa d’Asia. Intanto, c’è anche il Napoli a seguirlo.