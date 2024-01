Chaka Traoré emozionato: “Non ci credo ancora, non so cosa dire. Volevo questo gol da tanto tempo”

Le parole di Chaka Traoré, autore del 3-0 del Milan, al termine della gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Il giovane esterno sta vivendo un sogno.

C’è anche Chaka Traoré nei marcatori di Milan-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai rossoneri per 4-1. Il giovanissimo esterno d’attacco, chiamato da Pioli dalla Primavera, ha realizzato un sogno segnando a San Siro dinnanzi alla sua tifoseria. Suo il 3-0, voluto, cercato e meritato. Al termine della partita, l’ex Parma si è detto sbalordito e senza parole dal momento che sta vivendo. Ai microfoni di Sportmediaset ha detto: “Volevo fare questo gol da tanto tempo. Sono molto felice, al di la del gol sono contento per la vittoria. Il mister ci ha dato fiducia e io sono davvero contento. Non so cosa dire, sono tanto contento”.

Chaka ha continuato sul gol segnato, dicendosi ancora incredulo: “Non ci credevo di segnare. Volevo solo aiutare la squadra, e invece è arrivato il gol. Non so davvero cosa dire”. Infine, Chaka ha espresso tutta la soddisfazione per essere al Milan e per avere l’occasione di giocare con grandi giocatori: “Abbiamo Leao come altri campioni. Noi siamo li come giovani a crescere e seguire i loro consigli. Sono contento di essere al Milan e questa maglia va onorata”.