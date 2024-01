Highlights Milan-Cagliari, la sintesi del match di Coppa Italia (VIDEO)

Milan-Cagliari, la cronaca con gli highlights del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, disputato a San Siro martedì 2 gennaio

E’ un Milan completamente inedito quello opposto al Cagliari nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Oltre a Simic, Jimenez, Traoré e Romero, Pioli opta per un’ulteriore novità con Mirante in porta al posto di Maignan.

E’ proprio Mirante a mettersi in evidenzia a inizio partita sul colpo di testa di Petagna respinto con una parata d’istinto tutt’altro che facile. Scampato il pericolo, il Milan entra pian piano in partita e si procura la prima, grande, occasione da gol con Jovic che conclude su Radunovic in uscita, imbeccato da un pregevole assist di Adli.

Davvero un buon primo tempo per il mediano algerino. Meglio di lui fa Hernandez. Schierato nuovamente da centrale, Theo si scatena e serve due assist a Jovic che l’attaccante serbo concretizza in gol con una doppietta al 29′ e al 42′.

Sul primo gol, Jovic stoppa un cross teso del compagno, approfitta dell’indecisione di Hatzidiakos e batte Radunovic da distanza ravvicinata. Sul secondo, invece, il serbo si ritrova solo davanti al portiere dopo una sgroppata inarrestabile di Theo. Sul tiro dell’attaccante rossonero, evidente l’incertezza di Radunovic che devia in rete una conclusione tutt’altro che irresistibile. Buon per il Milan che chiude un bel primo tempo avanti 2-0. Per Jovic, quinto gol in un mese.

Gol Luka Jovic, assist Theo Hernandezpic.twitter.com/bAvncgNNlz — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 2, 2024

Milan-Cagliari, il secondo tempo

Forte del doppio vantaggio, Pioli non opta per alcun cambio all’intervallo. Passano cinque minuti e il Milan si porta sul 3-0 con il primo gol in rossonero di Chaka Traoré. Il giovane attaccante difende palla in mischia e conclude in scivolata. Ancora una volta Radunovic è incerto nell’intervento e facilita la terza segnatura rossonera che, di fatto, chiude la partita.

Gol Chaka Traorepic.twitter.com/MydIuDBfgn — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 2, 2024

Il Cagliari non crea pericoli dalle parti di Mirante. Al 70′, Pioli decide di concedere uno scampolo di partita a Leao e Pulisic. Rafa, acclamato più volte dal pubblico, cerca di mettersi in mostra con qualche sgroppata delle sue. E’ il Cagliari però ad accorciare le distanze all’87’ con un tiro dalla distanza di Azzi che sorprende Mirante all’angolino.

Leao però vuole segnare a tutti i costi e ci riesce nei minuti di recupero con un’incursione in area conclusa da un tiro sul quale, stavolta, Radunovic non può nulla. Quartantottensimo gol in rossonero per Rafa che suggella il 4-1 con cui il Milan avanza ai quarti di finale contro la vincente di Atalanta-Sassuolo, in campo domani.

Gol Leao, assist Pulisic. Udah ft.pic.twitter.com/1WIsc5ekk3 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 2, 2024

Quarto di finale che si disputerà, sempre in gara unica, la prossima settimana con data e orario da definire. Il Milan ha già migliorato il risultato della scorsa edizione di Coppa Italia nella quale è stato eliminato dal Torino agli ottavi a San Siro.