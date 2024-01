In Premier League non gioca più: Milan interessato ma… occhio al Rennes

Una delle idee di mercato del club rossonero è anche nei pensieri del Bayern Monaco e del Rennes: tanta concorrenza.

Il Milan prenderà due difensori centrali a gennaio e ha già praticamente bloccato il primo, ovvero Matteo Gabbia. C’è l’accordo con il Villarreal per il suo rientro anticipato dal prestito, che era secco e dunque senza alcun diritto di riscatto. Il Submarino Amarillo ha già individuato il sostituto, Eric Bailly.

La dirigenza rossonera adesso lavora al secondo innesto nel reparto. Ha già dovuto dire addio a una delle prime scelte, ovvero Clement Lenglet. Visto il poco minutaggio avuto nell’Aston Villa in questa prima parte di stagione, era facile pensare a un possibile trasferimento. Tuttavia, Unai Emery ha detto pubblicamente di volerlo tenere fino alla scadenza del prestito concordato con il Barcellona. Niente da fare per il Diavolo, che deve rivolgere le proprie attenzioni altrove.

Calciomercato Milan, attenzione a Rennes e Bayern Monaco

Se Lenglet è sfumato, non è detto che un nuovo difensore non possa comunque arrivare dalla Premier League. Tra i giocatori che sono stati proposti c’è Thilo Kehrer, fuori dai piani del West Ham. David Moyes gli ha riservato solo 4 presenze in Premier League: un totale di miseri 19 minuti in campo. Gli ha dato maggiore spazio in Europa League: 5 presenze, 3 delle quali da titolare. Altre 3 le ha collezionate nella Carabao Cup.

Gli Hammers hanno investito circa 12 milioni di euro per comprarlo dal PSG nell’estate 2022 e adesso sono pronti a valutare offerte. Il Milan non si è ancora fatto avanti ufficialmente, sta valutando anche altri profili. In Italia il tedesco è stato accostato pure ad Atalanta, Napoli e Roma. E non mancano società fuori dalla Serie A.

Il giornalista francese Santi Aouna di Footmercato.net ha rivelato che anche il Bayern Monaco ci sta pensando. Thomas Tuchel ha bisogno di un innesto nel reparto difensivo e Kehrer è una delle idee della dirigenza. L’allenatore tedesco lo ha già allenato al Paris Saint Germain, dunque lo conosce e ci sarebbero particolari problemi nell’integrarlo nella sua squadra. La fonte riferisce che proprio lui potrebbe parlare al giocatore per convincerlo a trasferirsi in Baviera.

Sullo sfondo ci sono anche Rennes, Monaco e Nizza che vorrebbero riportarlo in Ligue 1. Tra l’altro, il Rennes sarà l’avversario del Milan nel playoff di Europa League, pertanto non è da escludere che Kehrer possa indossare una delle due maglie in quella sfida. Al momento non c’è una favorita. Sicuramente se il Bayern Monaco decidesse di accelerare, allora per le concorrenti diventerebbe complicato assicurarsi l’ex PSG.