Milan-Cagliari 4-1, pagelle e tabellino: Jimenez impressionante. Jovic, un gol e mezzo

Le pagelle e il tabellino di Milan-Cagliari di Coppa Italia: 4-1 per i rossoneri e quarti in cassaforte. Jovic, Theo e Jimenez i migliori

Il Milan dei giovani vince facile in Coppa Italia contro il Cagliari. Quattro a uno il risultato e quarti di finale in cassaforte: affronterà una fra Atalanta e Sassuolo (che giocheranno domani alle 18:00). Jovic segna un gol e mezzo, Alex Jimenez impressionante per qualità e personalità. Male Chukwueze.

Un Milan giovanissimo e con quattro Primavera in campo nella formazione titolare gioca una delle migliori partite dell’ultimo periodo. Lavoro facilitato anche da un avversario con tante riserve e con un portiere che si è fatto due autogol. Uno di questi indotto da Luka Jovic, al suo quarto gol (e mezzo) in un mese esatto – e in circa 250 minuti giocati. Impressionante Alex Jimenez, al debutto assoluto con la maglia rossonera: è uno dei migliori in campo per qualità e personalità. Si conferma invece Simic, che aveva già dato prova di grande forza e solidità contro Monza e Salernitana. A proposito di difesa: Theo Hernandez è praticamente perfetto, e sigla due assist (da difensore centrale). Gol e poco altro per Chaka Traoré. Note dolenti, invece: Romero e Chukwueze. Se dal primo c’era da aspettarselo, dal secondo no: deve e può fare di più. Adesso andrà in Coppa d’Africa con la Nigeria: si spera che questo torneo possa aiutarlo a ritrovare fiducia, la stessa che aveva sfoderato negli scorsi anni con il Villarreal. Perché una cosa è certa: il problema è mentale, non tecnico.

Le pagelle di Milan-Cagliari

MIRANTE 6,5

CALABRIA 6 (Dal 61′ FLORENZI 6)

SIMIC 7

THEO HERNANDEZ 8

JIMENEZ 7

ADLI 6,5

REIJNDERS 7 (Dall’80’ ZEROLI SV)

CHUKWUEZE 6

ROMERO 6 (Dal 70′ PULISIC 6)

TRAORE 6,5 (Dal 70′ LEAO 7)

JOVIC 7,5

Milan-Cagliari, il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jovic. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leao. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 29′ Jovic, 42′ aut. Radunovic, 50′ Traoré

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi