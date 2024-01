Milan-Cagliari, i cori dopo i fischi: San Siro urla il nome di Leao

I cori dopo i fischi di sabato scorso: bel gesto di tutto San Siro per Rafael Leao prima della partita Milan-Cagliari.

Milan-Sassuolo è stata una partita complicata per i rossoneri. Che hanno vinto ma non convinto. E fra quelli che hanno convinto meno c’era Rafael Leao, autore di una prestazione insufficiente. Al momento del cambio nel secondo tempo da San Siro era arrivato qualche fischio da alcuni settori.

Non dalla Curva Sud, che aveva subito fatto sentire la sua vicinanza al giocatore con un post su Instagram dopo la partita. Il Milan è tornato a San Siro pochi giorni dopo per la sfida col Cagliari di Coppa Italia ed è arrivata subito la “pace”. Poco prima dell’inizio del match, infatti, la Curva Sud rossonera ha intonato un coro per Leao e tutto lo stadio si è unito. Un bel segnale dopo quanto successo sabato scorso. A conferma che quei fischi erano davvero pochi e non condivisi dalla peggior parte dei tifosi rossoneri. Che invece hanno mostrato come al solito grande affetto per il portoghese.

Leao è in panchina, almeno per il momento. Pioli ha scelto di schierare una formazione inedita con tantissimi giovani: titolari infatti Simic, Jimenez, Traoré e Romero. Vedremo se per l’ex Sporting ci sarà spazio nel corso del match: se le cose dovessero mettersi male, è probabile che il tecnico lo mandi subito in campo. Sarà invece regolarmente in campo dal primo minuto in campionato contro l’Empoli al Castellani.