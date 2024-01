Milan-Cagliari 2-0, iniziato il secondo tempo

Milan-Cagliari in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Segui l’evento con MilanLive.it.

Comincia stasera il cammino del Milan nella Coppa Italia della stagione in corso. Il Diavolo affronta in casa il Cagliari di Claudio Ranieri, avversario semplice sulla carta ma che ha tanto da riscattare. Servirà dunque tenere altissime concentrazione e motivazioni. La Coppa Italia è una competizione a cui il Milan dà sicuramente molta importanza e in cui vuole andare fino in fondo. Il trofeo nazionale manca da tantissimi anni e in una stagione particolare come quella in corso potrebbe rappresentare un successo di grande stimolo. Bisognerà prima passare dalla gara di stasera contro i sardi. Un ottavo di finale tutto da godere.

46′ – È iniziato il secondo tempo di Milan-Cagliari

Il secondo tempo di Milan-Cagliari

47′ – Termina 2-0 il primo tempo di Cagliari-Milan.

46′ – Zito Luvumbo prova ad accorciare le distanze. Calcia in porta da dentro l’area rossonera. Pericoloso ma il suo tiro è di poco alto la traversa.

42′ – GOOOOOL! 2-0. Ancora lui, ancora loro! Theo Hernandez per Luka Jovic. Il serbo la mette dentro da posizione decentrata. Radunovic ha comunque delle colpe nel gol subito.

32′ – Luka Romero si mette in proprio e prova a creare qualcosa dopo una prova sin qui anonima. Si accentra dalla destra e calcia in porta, ma la traiettoria è troppo alta.

29′ – GOOOOL! Ha segnato Luka Jovic, ancora! Suo l’1-0 su gran cross teso di Theo Hernandez: aggancio del serbo e rete.

20′ – Bella azione in ripartenza del Milan guidata da Theo Hernandez. Chukwueze serve poi Jovic. Palla ribattuta dal difensore che riceve Theo Hernandez, ma il terzino la perde inesorabilmente commettendo anche fallo.

16′ – Ancora pericoloso il Cagliari. Petagna fa quello che vuole in area rossonera e serve Makoumbou che calcia in porta. Tiro centrale e dunque facile per Mirante. Ma troppo spazio agli avversari.

11′ – Ci prova Deiola per il Cagliari dalla lunga distanza. Il suo tiro è troppo alto sopra la traversa.

8′ – Stavolta è il Milan a fare la voce grossa e ad andare vicino all’1-0. Filtrante perfetto di Yacine Adli per Luka Jovic. Il serbo da solo davanti il portiere calcia da posizione decentrata. Radunovic ci mette la mano e para. Ma che occasione!

4′ – Il Cagliari sfiora il vantaggio su azione di calcio d’angolo. Colpo di testa perfetto di Petagna. Mirante deve fare il miracolo per salvare il risultato.

2′ – Parte bene il Cagliari, che dopo una serie di rimpalli riesce a calciare con Di Pardo. Il suo tiro è troppo largo.

1′ – È iniziata Milan-Cagliari

Il primo tempo di Milan-Cagliari

La partita Milan-Cagliari inizierà alle ore 21:00.

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

Formazione Milan (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Formazione Cagliari (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.