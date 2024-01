Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pioli lancia i giovani

Le scelte di Pioli e Ranieri per la partita di Coppa Italia di stasera a San Siro: tante novità in campo.

Archiviata la vittoria in Serie A contro il Sassuolo, il Milan debutta nella Coppa Italia 2023/2024 e sfida il Cagliari negli Ottavi di finale. Inter e Napoli sono già fuori dalla competizione, uno stimolo in più per i rossoneri ad andare avanti e cercare di vincere il trofeo.

Anche se la coppa nazionale è un obiettivo stagionale, Stefano Pioli ha deciso di fare molto turnover e di lanciare dal primo minuto diversi giovani. Una scelta condivisa con la società. Una bella opportunità per dei ragazzi per mettersi in mostra in un palcoscenico come San Siro.

In difesa ci sono Jan-Carlo Simic e Alex Jimenez, mentre nel reparto offensivo occasione per Luka Romero e Chaka Traore. A centrocampo chance pure per Yacine Adli, mentre in avanti è Luka Jovic a dover sfruttare bene questa serata. In porta da segnalare la presenza di Antonio Mirante, con Mike Maignan che riposa e va in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita Milan-Cagliari.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jovic. A disposizione: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert; Hatziadakos, Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Luvumbo, Petagna. A disposizione: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Oristanio, Pereiro. Allenatore: Ranieri.