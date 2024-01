Milan, da imprescindibile a riserva: out anche col Cagliari

Non gioca più, ma non arriva l’addio. Anche stasera contro il Cagliari, Stefano Pioli è pronto a fare altre scelte. La situazione rimane ingarbugliata

La sua ultima partita da titolare risale allo scorso 11 novembre e ormai è scivolato indietro nelle gerarchie.

Per Rade Krunic non c’è più spazio nel Milan e anche stasera, nonostante un turnover esagerato, non giocherà. Il bosniaco starà fuori, lasciando il campo a Yacine Adli e Tiijani Reijnders. Saranno l’olandese e il francese a formare la cerniera di centrocampo nel match degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari.

Il bosniaco nelle ultime partite non ha mai giocato, restando sempre seduto in panchina. Il Milan ha gli uomini contati, tanto che contro il Sassuolo Pioli ha fatto esordire Kevin Zeroli. Contro i sardi, oltre Tommaso Pobega, che ha praticamente chiuso la stagione, non ci sarà nemmeno Ismael Bennacer, partito per prendere parte alla Coppa d’Africa. Sarà dunque interessante capire se Krunic troverà spazio a partita in corso o se Pioli continuerà a fare altre scelte.

Appare chiaro a tutti come il futuro del centrocampista bosniaco sia segnato.

Milan, addio Krunic: il futuro è ormai scritto

Non c’è futuro per Rade Krunic al Milan. Il centrocampista in poche settimane da pedina imprescindibile è passato ad essere l’ultimissima scelta.

L’ex Empoli ha di fatto preso il posto di Ismael Bennacer per più di tre mesi, ma il giocatore ha sempre rappresentato un jolly per Pioli, che lo ha schierato praticamente ovunque. Nel corso degli anni Krunic ha giocato da mediano e trequartista, ma ha fatto anche l’esterno, l’attaccante e il difensore. Il classico calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere in rosa. Ma come detto, il destino del bosniaco è segnato. Il contratto scade nel 2025 e non ci sono più i margini per un rinnovo. Troppo alte le richieste del suo entourage. Krunic attualmente guadagna poco più di un milione di euro e sul piatto ha un’offerta triplicata da parte del Fenerbahce. I turchi sono sulle tracce dell’ex Empoli da questa estate: Krunic si è promesso sposo del club di Istanbul, ma serve un’offerta da 4-5 milioni affinché il Milan conceda il via libera. Offerta che al momento non è arrivata. È evidente che i soldi incassati verrebbero poi utilizzati per acquistare un nuovo centrocampista per completare il reparto.