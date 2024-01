Milan, definito il ritorno di Gabbia: non farà visite mediche

La società ha definito l’affare Gabbia: il difensore rientra dal prestito. Stasera l’arrivo a Milano, domani un inter burocratico ridotto

Il Milan riaccoglie Matteo Gabbia. Il difensore era passato in estate al Villarreal in prestito secco: aveva chiesto la cessione per giocare di più ed essere protagonista. L’impatto con la Liga è stato positivo, con tanto di elogi da parte dei maggiori quotidiani sportivi, ma il suo impiego è andato sempre più a diminuire. Per questo motivo la società spagnola non ha opposto resistenza.

L’arrivo di Gabbia era previsto per la serata di ieri ma è stato rinviato perché c’erano ancora alcuni dettagli da risolvere. Tutto definito, adesso: sarà a Milano stasera alle 20:30 e domani svolgerà un iter burocratico ridotto rispetto al normale. Il difensore infatti non farà le visite mediche ma solo l’idoneità. Così potrà essere a disposizione di Pioli praticamente subito: non è da escludere una convocazione per Empoli–Milan di domenica, e chissà anche la titolarità vista l’emergenza.

Gabbia infatti non ha bisogno di adattamento. Conosce la squadra, l’allenatore e il modo di difensore e quindi è già pronto. Un aspetto importante che la società ha preso fortemente in considerazione per decidere di farlo rientrare. Un’operazione utile quindi, ma non basta. Il Milan ha bisogno di almeno un altro centrale e la ricerca è già iniziata: da Lenglet a Kherer, ecco tutti i nomi.