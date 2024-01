Milan, nuovo nome per la difesa: colpaccio in Serie A

Dal Belgio filtrano novità di mercato cruciali sul Milan. Furlani e Moncada hanno messo nel mirino un nuovo profilo per rinforzare la difesa. Nome a sorpresa.

Il Milan ha l’assoluta esigenza di rinforzarsi nel mercato di gennaio. L’emergenza in difesa è delle più disastrose. Stefano Pioli ha perso i suoi centrali di difesa titolari, i quali staranno a lungo out per la riabilitazione dai rispettivi problemi. Out Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. L’ultimo a fermarsi è stato l’inglese, nella trasferta deludente contro la Salernitana. Lesione muscolare per lui, molto seria. Almeno due mesi out.

A Stefano Pioli è rimasto Simon Kjaer, un giocatore che di certo non dà le giuste garanzie. L’allenatore del Milan è stato per questo costretto a richiamare il Primavera Jan-Carlo Simic, classe 2005 di belle speranze, ma che chiaramente non è del tutto pronto per giocare ad alti livelli, nonostante l’ottima impressione che ha fatto contro il Monza (con tanto di gol) e Salernitana.

Intervenire nel mercato di gennaio sarà, come accennato, un obbligo per il Milan. Giorgio Furlani ha già cominciato a muoversi in tal senso, ed è proprio di ieri la notizia dell’accordo praticamente concluso per il ritorno anticipato dal prestito di Matteo Gabbia. Il Villareal ha infatti acconsentito a lasciar partire il difensore italiano, entusiasta anche lui di ritornare al Diavolo. Ma è chiaro che con la grande emergenza, al Milan servirà più di un nuovo difensore. Nelle ultime ore, Furlani e Moncada sono piombati sul centrale di Serie A.

Milan, uno scuola Juve per la difesa

Come filtra dal Belgio, e in particolare dal media Nieuwsblad Sport, il Milan ha messo gli occhi in maniera decisa su Koni De Winter. Ebbene sì, il classe 2001 del Genoa sarebbe ora tra le preferenze del Diavolo per rinforzare la difesa a gennaio. Il giocatore in questione sta facendo molto bene sotto la guida di Alberto Gilardino, avendo mostrato notevoli doti e caratteristiche. Ricordiamo che De Winter è al Genoa in prestito dalla Juventus, passato attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni di euro.

Il Milan, da quanto spiega la fonte accreditata estera, ha fatto sapere al Genoa del suo interesse, ma il club ligure è pronto a chiedere ben 25 milioni di euro per lasciarlo partire a metà stagione. Insomma, non proprio spiccioli, ed è difficile che il Diavolo scelga di spendere una tale somma, praticamente la stessa che richiede l’Arsenal per Jakub Kiwior. Sono ore di riflessione in casa Milan, con Furlani che proverà a trovare una formula abbastanza conveniente per De Winter.

Il classe 2001 spera nella convocazione per l’Europeo coi Diavoli Rossi, e il Milan potrebbe essere il perfetto trampolino di lancio. È anche vero, però, che in rossonero De Winter potrebbe avere meno spazio. Valutazioni in corso da entrambe le parti.