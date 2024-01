Milan, rivoluzione baby: la probabile formazione contro il Cagliari

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Prima partita dell’anno a San Siro per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri stasera, alle ore 21.00 affronteranno il Cagliari di Ranieri per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.

Sarà un Milan rivoluzionato quello che si presenterà stasera in campo. Il tecnico di Parma è pronto ad affidarsi a tantissimi giovani di Ignazio Abate. Così i titolarissimi saranno il solito Theo Hernandez e Tiijani Reijnders. Il francese, ancora una volta, giocherà al centro del reparto arretrato, con Jan-Carlo Simic al suo fianco.

Ci sarà anche l’esordio dal primo minuto per l’ex Real Madrid, Jimenez. Ancora da capire se Pioli deciderà di affidarsi anche a Bartesaghi o se punterà su capitan Calabria. Con la presenza di quest’ultimo, Jimenez giocherebbe sulla sinistra della difesa a quattro. Tra i pali non ci sarà Mike Maignan bensì Mirante che torne titolare dopo averlo fatto bene contro la Juventus, nonostante la sconfitta.

Milan-Cagliari, la probabile formazione: Jovic guida l’attacco

Come detto a centrocampo non si tocca Tiijani Reijnders che guiderà la mediana, dove ci sarà Yacine Adli.

Nel 4-2-3-1, che Pioli ha intenzione di schierare, sulla trequarti ci sarà Samuel Chukwueze. La Nigeria ha concesso all’esterno di partire dopo il Cagliari. Per l’ex Villarreal sarà dunque l’ultima partita prima di volare in Africa.

Sarà davvero una trequarti inedita quella che si vedrà stasera. A completare il reparto, infatti, toccherà a Luka Romero, che agirà dietro la punta, e a Chaka Traore. Per i due giovanissimi sarà un’occasione importante per mettersi in mostra. In avanti riposano dunque tutti i big: Rafa Leao, Christian Pulisic e Olivier Giroud siederanno in panchina. Al centro dell’attacco ecco così Luka Jovic. Il serbo avrà una nuova possibilità per far vedere che ha davvero cambiato passo e che a gennaio non serve acquistare una nuova punta.

La Coppa Italia è un trofeo che manca al Milan davvero da troppo tempo. Era il 2003 quando i rossoneri alzavano al cielo la coppa.

la strada verso la finale non è poi cosi tortuosa: in caso di passaggio del turno, infatti, si affronterà in casa una tra Atalanta e Sassuolo. In semifinale, invece, Bologna o Fiorentina. Nulla di eccessivamente complicato, soprattutto dopo l’eliminazione dell’Inter per mano della squadra di Thiago Motta.

La formazione: Mirante; Jimenez, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Romero, Traorè; Jovic