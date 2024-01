Milan-Terracciano, incontro concluso: cifre e contratto, tutti i dettagli dell’affare (VIDEO)

Incontro terminato con l’agente Andrea D’Amico per l’affare Filippo Terracciano. Tutti i dettagli dell’affare con cifre e contratto

Minuti importanti per il calciomercato del Milan. I rossoneri, com’era ampiamente prevedibile, sono i più attivi: definito il rientro di Gabbia, adesso l’attenzione è su Filippo Terracciano dell’Hellas Verona. Sportitalia ha anticipato la notizia qualche ora fa e ora la trattativa sta entrando nel vivo. In questo momento, infatti, l’agente Andrea D’Amico è andato nella sede rossonera per arrivare ad un accordo.

Il Milan avrebbe pronta un’offerta da 4 milioni all’Hellas Verona per acquistare il cartellino di Terracciano, superando così la concorrenza della Fiorentina che si era spinta fino ai 2,5 milioni. Proposto al giocatore un contratto fino al 2028. Non sono ancora note invece le cifre dello stipendio proposto, che sarà comunque non superiore al milione e mezzo. L’affare sta procedendo per il meglio e ci sono buone possibilità di chiusura già nelle prossime ore.

Milan, 4 milioni per Terracciano

Terracciano è un esterno, ideale per fare il quinto in una difesa a cinque. Ma una delle sue migliori caratteristiche è la duttilità: con l’Hellas infatti ha fatto anche il terzino o addirittura il difensore centrale (le sue qualità si sposano benissimo con il ruolo di braccetto di una linea a tre). In alcuni frangenti ha addirittura fatto il “trequartista”, ma è chiaro che non è per nulla la sua posizione migliore. Inoltre ha solo 20 anni (classe 2003) e ha dei buoni margini di crescita.

L’ arrivo del procuratore Andrea D’Amico a casa Milan per il possibile acquisto di Filippo Terracciano dal Verona. I rossoneri hanno predisposto un’offerta da 4 milioni di euro che ha superato quella della Fiorentina. I viola si erano fermati a 2,5 milioni 🔴⚫️#sportitalia pic.twitter.com/C12jSPEOeu — Sportitalia (@tvdellosport) January 2, 2024

In un Milan che cambia spesso il sistema di gioco a seconda dell’avversario può essere sicuramente una pedina interessante. Da capire se l’acquisto di Terracciano è considerato dal club come un’alternativa anche per i centrali di difesa, così da chiudere la questione con lui e con il rientro di Gabbia. Questo però lo scopriremo solo più avanti.