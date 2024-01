@ML – Terracciano ha detto sì al Milan: adesso tocca al Verona

A che punto è la trattativa con Filippo Terracciano. Poco fa si è concluso l’accordo con l’agente D’Amico, ora la palla passa al Verona

Il Milan ha scelto Filippo Terracciano dell’Hellas Verona come secondo colpo di questo calciomercato. Il primo è il rientro dal prestito di Matteo Gabbia: sarà in città questa sera, poco prima del match di Coppa Italia con il Cagliari, e domani si allenerà. Possibile convocazione per l’Empoli. Adesso si sta lavorando per chiudere l’operazione per l’esterno.

Poco fa Andrea D’Amico, agente del giocatore, è uscito da Casa Milan dopo un incontro con Furlani, Moncada e D’Ottavio. Il summit in sede è andato bene: stando a quanto raccolto da MilanLive.it, la società ha in mano il sì di Terracciano. Gli è stato proposto un contratto fino al 2028 e lui è pronto a firmarlo: impossibile dire no ai rossoneri. L’ostacolo adesso è il Verona: l’idea del Milan è di offrire circa 4 milioni, poco più della metà di quello che invece aveva avanzato la Fiorentina.

Il club di via Aldo Rossi attende quindi il via libera degli Scaligeri. Che aspettano eventuali contromosso da parte dei viola. La società ha bisogno di cedere e quindi sta provando a scatenare una piccola asta. Il Milan però molto probabilmente non andrà oltre ed è abbastanza convinto di poter strappare l’accordo. Si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Trattativa caldissima.