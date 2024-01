Perché Rade Krunic non è stato convocato per Milan-Cagliari

Assenza a sorpresa tra i convocati di Pioli per Milan-Cagliari di Coppa Italia. Il centrocampista non sarà nemmeno in panchina per la gara di stasera.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara che Stefano Pioli e i suoi ragazzi vogliono vincere per continuare il percorso nella competizione e ambire al successo finale dopo diversi anni. La Coppa Italia è indubbiamente uno degli obiettivi della stagione. L’avversario di stasera non va però sottovalutato, nonostante la carta dica altro. Stefano Pioli per l’occasione presenterà una formazione inedita stasera, con Mirante in porta e ben tre Primavera a partire titolari. Ci saranno infatti Simic, Jimenez e Traoré in campo dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali sono da poco state diramate, ma oltre alle sorprese nell’undici titolare rossonero ce n’è un’altra nei convocati. È infatti assente Rade Krunic, il centrocampista bosniaco che non è sceso in campo nemmeno nell’ultima di campionato contro il Sassuolo. Ricorderemo che Krunic si stava scaldando a San Siro per entrare contro i neroverdi, ma ha poi informato Pioli e lo staff tecnico di soffrire di un dolore alla schiena.

Come appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, anche stasera Krunic sarà assente in panchina per lo stesso problema alla schiena. Inevitabilmente, però, è vivo il dubbio che dietro alla sua assenza ci siano ben altre motivazioni legate al mercato. È risaputo che il bosniaco è in uscita dalla rosa rossonera in questa sessione di compravendite invernale. Il Fenerbahce lo sta aspettando, ma servirà la giusta offerta per convincere il Milan. Proprio questa resistenza da parte dei rossoneri sta forse creando qualche attrito col giocatore.