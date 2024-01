Pioli: “Continuerò a dare fiducia a questi giovani. Jovic può essere un grande giocatore”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Cagliari, ottavo di Coppa Italia vinto dai rossoneri per 4-1. Mister soddisfatto del risultato e delle scelte fatte.

Il Milan ha vinto e convinto questa sera a San Siro nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Ha steso il Cagliari di Claudio Ranieri per 4-1 conquistando di fatto i quarti della competizione. La vittoria è frutto di una prestazione davvero sorprendente di una formazione composta da giovanissimi e veterani che hanno creato il perfetto mix in campo. Stefano Pioli si è detto assolutamente soddisfatto delle prestazione, del risultato e chiaramente delle sue scelte. Ai microfoni di Sportmediaset si è così espresso nel post-partita.

Il mister innanzitutto lodato la prestazioni di Simic, Jimenez, Traoré, Zeroli e Bartesaghi: “Quando prepari la partita e pensi di avere una squadra all’altezza speri di fare sempre la miglior prestazione. Siamo partiti un po’ frenati. C’era un po’ di emozione nei giovani, ma dopo il primo gol ci siamo sbloccati. I miei giovani hanno un bellissimo atteggiamento. I giovani sono cambiati tanti in questi anni. La scuola Milan e il Settore Giovanile del Milan hanno lavorato bene. Poi loro hanno talento altrimenti non sarebbero qui con noi”.

Pioli ha detto a chiare lettere che questi giovani altri sicuramente altre occasioni per giocare con i grandi: “Sì perché stanno dimostrando di starci e di poterci stare bene. Saranno considerati delle alternative quando ce ne sarà bisogno e non più soltanto in caso di emergenza”.

All’allenatore è stato chiesto quanto il Milan punti alla vittoria della Coppa Italia. Lui ha così risposto: “Ci dobbiamo tenere a questo trofeo. Stiamo vivendo un momento particolare a causa degli infortuni. Stasera l’obiettivo era preservare le forze e fare una bella prestazione. Il campionato è il nostro obiettivo come anche l’Europa League. Sono quelli i percorsi che ti consentono di giocare la Champions l’anno prossimo, ma faremo del nostro meglio anche in Coppa Italia”.

Lucida follia o formazione rischia tutto? Pioli ha così risposto alla domanda di Franco Ordine: “No, non è stata una formazione rischia tutto. Le mie scelte di stasera sono scelte lucide per quanto mi riguarda. Questi giovani stanno facendo molto bene. La priorità era preservare calciatori come Loftus-Cheek, Kjaer ma anche Leao che viene da un infortunio. Ho preferito non rischiare e puntare su questi giovani che stanno dimostrando di meritare queste occasioni”.

Infine, Pioli ha parlato di Luka Jovic, artefice stasera di una doppietta. Elogi per l’attaccante serbo: “Continuo a credere che Jovic ha delle grandissime qualità. E lui deve crederci ancora di più. Ha le qualità per essere un grande giocatore. Ha avuto un estate difficile, non era in condizione. Ora sta bene sia fisicamente che mentalmente. Deve continuare così perché ha tutto per fare bene”.