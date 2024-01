Da Salerno: “Dia al Milan”, le cifre dell’affare

Da Salerno sono certi: il Milan è ad un passo da Boulaye Dia della Salernitana. Tutti i dettagli e le cifre dell’affare

Nella giornata di ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato. Il Milan ha già ufficializzato un’operazione: il rientro di Matteo Gabbia. La società sembra intenzionata a cercare un altro difensore, anche se la crescita di Simic potrebbe convincere Moncada a non farlo. E, se dovesse esserci l’opportunità, occhio anche all’attaccante. Da Salerno sono sicuri: Boulaye Dia è destinato ai rossoneri.

A proposito di crescita: se Simic sta convincendo il club a non prendere un altro difensore, lo stesso potrebbe fare anche Luka Jovic. Cinque gol in un mese e con poco più di 250′ giocati: numeri da capogiro per un attaccante che si sta pian piano ritrovando. A questo punto la domanda sorge spontanea: con un Jovic così, è davvero necessario acquistare adesso un altro centravanti? O l’investimento si può rinviare a giugno? La risposta la scopriremo solo più avanti. Ma intanto la Salernitana di Walter Sabatini, rientrato solo qualche settimana fa, sta vendendo: Mazzocchi al Napoli e Dia… al Milan? Dalla Campania dicono di sì.

Il Milan ad un passo da Dia

Stando a quanto riportato da TuttoSalernitana.com, nelle ultime ore ci sono stati dei passi avanti importante nella trattativa per portare Dia in rossonero. Non è la prima volta che il nome dell’attaccante è accostato al Milan: si era parlato di questa soluzione anche in estate. Negli ultimi giorni di agosto l’ex Villarreal sembrava destinato al Wolverhampton ma la società campana si è imputata e ha detto no, alimentando un po’ di astio fra il giocatore e il suo stesso club.

Adesso potrebbe concretizzarsi l’addio. Dia è al momento impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal, nonostante l’infortunio (subito proprio nel match dell’Arechi contro il Milan) e al suo rientro in Italia potrebbe vestire la maglia rossonera. Un affare da 15 milioni, è la cifra riportata dai colleghi di Salerno. Il giocatore è stato riscattato in estate dal Villarreal versando una prima rata da 4 milioni dei 12 totali. In questo modo la società di Iervolino potrà pagare il resto e incassare ciò che resta. Impossibile in questo momento avanzare pretese per la clausola rescissoria da 25 milioni: Dia ha avuto cinque mesi di stagione molto complicati, fra gli attriti con la società per la questione Wolverhampton e gli infortuni. Situazione che ha fatto crollare il suo valore, arrivato a livelli altissimi a giugno dopo un anno da protagonista. Vedremo se questa indiscrezione sarà confermata nelle prossime ore. Il Milan al momento si sente al sicuro con Jovic e Giroud, ma se dovesse esserci l’occasione non si tirerà indietro. E Dia è una di queste.