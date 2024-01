Gerry Cardinale, nuovo affare nel mondo dello sport: nasce la UFL

RedBird ha raggiunto un importante accordo che riguarda il football: Cardinale contento della firma.

Com’è noto, non c’è solamente il calcio tra gli sport nei quali RedBird Capital Partners ha investito in questi anni. La società americana fondata da Gerry Cardinale è proprietaria della XFL, lega di football, assieme a Dwayne Johnson e Dany Garcia. Nelle scorse ore c’è stato un importante annuncio in tal senso.

Infatti, la X Football League è stata fusa con la USFL della Fox per dare vita alla United Football League (UFL) e diventare la lega di football primaverile di riferimento. Ci saranno otto squadre a contendersi il titolo a partire dal prossimo 30 marzo. Le partite verranno trasmessi da alcuni canali che fanno parte del gruppo Disney: ABC, ESPN, Fox e FS1. L’annuncio è stato anticipato da Johnson e Garcia il 31 dicembre mentre erano in corso le partite di football giovanile.

Football, XFL e USFL diventano UFL

XFL e USFL erano le due principali organizzazioni che gestivano campionati di football al di fuori della NFL. Ora formeranno un’unica entità con una partnership paritaria: 50% della XFL Properties (di Johnson, Garcia e Cardinale con Red Bird) e 50% della National Spring Football League Enterprises, facente capo a Fox Corporation.

“Quando si combinano l’esperienza di Dwayne Johnson e Dany Garcia nel campo dell’intrattenimento e del marketing, la portata delle reti FOX ed ESPN e la mentalità strategica di RedBird nel campo del capitale e della creazione di aziende – il commento di Gerry Cardinale, fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners –, si ha la straordinaria opportunità di realizzare qualcosa di unico: una piattaforma di intrattenimento per eventi dal vivo di valore e scalabile che continuerà a lavorare a stretto contatto con la NFL per quanto riguarda l’innovazione e lo sviluppo dei giocatori e che avrà una legittima possibilità di diventare una delle migliori leghe professionistiche del Paese dopo le quattro grandi“.