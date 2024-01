Ibrahimovic e Cardinale insieme a San Siro: ci saranno entrambi

L’ex attaccante e attuale dirigente rossonero tornerà a San Siro e siederà in tribuna accanto al proprietario di RedBird: ecco quando

Il Milan è pronto a disputare un 2024 decisamente migliore rispetto all’ultimo anno, che è stato rappresentato da troppi alti e bassi. I rossoneri sono partiti con il piede giusto battendo il Cagliari per 4-1 agli ottavi di Coppa Italia, e ora vogliono dare continuità.

Adesso la squadra di Stefano Pioli fa tappa ad Empoli per la 19esima giornata di campionato, che chiude il girone d’andata, e l’obiettivo è di ottenere un’altra vittoria e conservare il terzo posto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione della trasferta del Castellani, in programma domenica 7 gennaio alle ore 12.30, non sarà ancora presente Zlatan Ibrahimovic.

Si è parlato tanto dello svedese in questi giorni, perché a Miami e lontano dalla squadra. Dal suo ritorno in rossonero nella nuova veste, l’ex attaccante ha assistito soltanto alla partita contro la Salernitana. Tuttavia, sempre secondo quanto riferito dalla rosea, Ibra sarà presente mercoledì 10 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia, con il Milan che giocherà a San Siro. Oggi il Diavolo conoscerà anche la sua avversaria, che sarà la vincente del match fra Atalanta e Sassuolo.

Il ritorno di Gerry Cardinale è invece atteso per la sfida contro la Roma di José Mourinho, in programma il 14 gennaio. Il proprietario del club rossonero sarà in tribuna accanto a Ibrahimovic a San Siro per il match di Serie A contro i giallorossi.