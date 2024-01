Addio Milan: al Benfica per 18 milioni

Uno dei centravanti accostati al club rossonero proseguirà la sua carriera in Portogallo: accordo trovato, niente Serie A per lui.

Il Milan vuole due difensori in questo mercato invernale e uno lo ha già preso, ovvero Matteo Gabbia di rientro dal prestito al Villarreal. Adesso si attende di capire chi sarà il secondo e se verrà preso qualcun altro in ruoli diversi. C’è una trattativa per Filippo Terracciano dell’Hellas Verona, un laterale che potrebbe tornare utile a Stefano Pioli.

A centrocampo tutto dipenderà dell’eventuale cessione di Rade Krunic, che sembra sempre più fuori dal progetto rossonero. Il Fenerbahce e il Lione lo vogliono, però in via Aldo Rossi non è arrivata alcuna offerta convincente per il cartellino. Attenzione anche al reparto offensivo, viso che negli ultimissimi giorni si parla di un tentativo per Boulaye Dia della Salernitana.

Dal Brasile al Portogallo: sfuma l’ipotesi Milan

A proposito di attaccanti, nelle settimane scorse è stato accostato al Diavolo anche Marcos Leonardo. Il 20enne brasiliano è retrocesso con il Santos nel Brasileirao e dunque può lasciare la sua patria per una cifra non troppo elevata. Con 21 gol realizzati in 49 presenze è normale che più squadre gli abbiano messo gli occhi addosso.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Benfica è a un passo dall’assicurarsi Leonardo per 18 milioni di euro. Ieri c’è stato un incontro tra le due società e in tale occasione è stata presentata l’offerta portoghese. Ultimi dettagli da sistemare, poi il giocatore potrà volare a Lisbona per visite mediche e firma sul contratto quinquennale.

La squadra di Roger Schmidt ha bisogno di un bomber e spera che il talento del Santos si riveli l’investimento giusto. L’estate scorsa erano stati spesi 20 milioni per comprare Arthur Cabral dalla Fiorentina, ma finora il 25enne brasiliano non ha convinto: 4 gol distribuiti su 19 presenze tra Liga Portugal, Taca de Portugal, Allianz Cup e Champions League. Troppo poco.

Il Benfica ha fiutato una buona occasione e ha deciso puntare su Leonardo, che l’estate scorsa sembrava vicino alla Roma e poi è rimasto in Brasile. Ha subito accettato il trasferimento a Lisbona, dove sanno come si valorizzano i giovani talenti. Il Portogallo è una prima tappa europea che può essere l’ideale per chi proviene dal Sud America. Vedremo come se la caverà.

Il Milan non si era fatto avanti con decisione e comunque ha il problema degli slot per extracomunitari. Ne rimane uno e dovrebbe essere occupato da Matija Popovic, fantasista serbo che a breve compirà 18 anni e potrà essere tesserato.