Alex Jimenez conquista San Siro ma il futuro è un’incognita: riscatto e recompra, i dettagli

Ieri il mondo rossonero ha scoperto Alex Jimenez. Il terzino 18enne è piaciuto davvero a tutti: scopriamo la situazione legata al suo futuro

Tutti pazzi per Alex Jimenez. Stefano Pioli ieri in Coppa Italia ha avuto il coraggio di affidarsi ad una squadra imbottita di giovani. Una scelta, che rischiava di pagare caro, e invece il Milan ha battuto in scioltezza il Cagliari, con un netto 4 a 1, grazie alla doppietta di Jovic, al ritrovato Leao e alla rete di Chaka Traore. L’esterno è stato uno dei calciatori di Ignazio Abate, che ormai da tempo si allena in prima squadra, lanciato dal tecnico di Parma dal primo minuto.

Hanno giocato dall’inizio anche Jan-Carlo Simic, autore di una splendida prestazione. Il centrale ha dimostrato di poter stare tra i grandi, non soffrendo gli attaccanti sardi. C’è stato spazio poi per Kevin Zeroli, a partita in corso, ma chi ha impressionato di più è senza dubbio Alex Jimenez. I tifosi si sono esaltati con il terzino spagnolo, che è stato schierato sulla sinistra.

Il giocatore ha compiuto 18 anni lo scorso 5 maggio e ha lasciato il Real Madrid, proprietario del suo cartellino, in estate. Il Milan ha voluto fortemente il nativo di Leganes per rafforzare la Primavera di Ignazio Abate. Geoffrey Moncada e il suo staff non hanno avuto dubbi sul voler puntare su Jimenez, tanto da accettare l’acquisto in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Milan-Jimenez, futuro da scrivere

I Blancos credono nelle qualità del giocatore, ma hanno preferito farlo crescere altrove. Il club capitolino ha gli occhi puntati su di lui e certamente anche ieri lo avrà visto all’opera come milioni di tifosi del Milan, che sono rimasti alquanto sorpresi dalle sue qualità.

Chi lo aveva visto all’opera, con la Primavera, non poteva aver dubbi sul fatto che anche in prima squadra avrebbe potuto far bene. Ha mostrato tanta personalità, attaccando senza paura. E’ vero che il Cagliari ha creato pochi problemi in avanti e non è stato chiamato ad interventi difensivi particolari. Jimenez, però, ha dimostrato di potersi meritare altro spazio tra i grandi.

E’ evidente che esporlo così tanto potrebbe essere un rischio. In Spagna tutti conoscono Jimenez, descritto come il nuovo Carvajal, anche se lui preferisce ispirarsi ad Alexander-Arnold. Il terzino ieri si è mosso sulla sinistra, lasciando la corsia destra a Davide Calabria, ma è proprio su questa fascia dove gioca di solito, essendo destro di piede.

Jimenez, come scritto, è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto da parte del Real Madrid. Il Milan potrebbe dunque mettere le mani sul giocatore per 5 milioni di euro. Una cifra importante per un elemento che in passato non si è certo confrontato con i grandi. Le sue qualità non appaiono però in discussione e il Diavolo potrebbe decidere di investire una somma del genere, anche se poi dovrà sperare che i blancos non decidano di riportarlo alla base. Nei prossimi mesi capiremo cosa succederà, ma è evidente che il Milan è chiamato a guardare al futuro, con Alessandro Florenzi non più giovanissimo.