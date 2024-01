Krunic, accordo con un’altra squadra: ecco l’offerta al Milan

Dalla Turchia giunge notizia della proposta formulata dal Fenerbahce per Krunic: la cessione si concretizzerà?

Il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi della Serie A nel calciomercato di gennaio. Dovrebbero arrivare almeno due-tre rinforzi, ma delle eventuali cessioni possono far aumentare il numero di operazioni in entrata.

Uno dei giocatori che non è esattamente al centro del progetto di Stefano Pioli è Rade Krunic. Dopo un inizio da titolare e un infortunio, al rientro ha avuto un rendimento deludente ed è finito in panchina. Spesso indicato come uno dei fedelissimi dell’allenatore, in realtà in questo momento non sembra esserci un grande feeling tra i due. Un trasferimento non è totalmente da escludere.

Calciomercato Milan, Krunic andrà in Turchia?

Con la partenza di Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa e considerando anche l’infortunio di Tommaso Pobega, il Milan non può privarsi di Krunic senza rimpiazzarlo. Da capire se le motivazioni del calciatore a rimanere, visto che già in estate aveva detto sì al Fenerbahce. E dalla Turchia arriva una nuova notizia.

Il giornalista Yagiz Sabuncuoglu ha parlato a Sports Digitale spiegando che l’offerta del club di Istanbul è di 3 milioni di euro. Troppo pochi per il Diavolo, che non scende sotto una richiesta di 6. In corsa per il centrocampista bosniaco c’è anche il Lione.

Come già avvenuto nella finestra estiva del calciomercato, il Fenerbahce vuole spendere meno possibile. L’ex Empoli ha 30 anni e un contratto che scade a giugno 2025. Giustamente il Milan cerca di ottenere una cifra superiore a quella proposta, però la sensazione è che dalla Turchia difficilmente si spingeranno oltre i 5 milioni per l’acquisto del cartellino.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani dovranno capire se varrà la pena di vendere Krunic subito. Fondamentale vedere se vi sia la possibilità di prendere un sostituto a buon prezzo, dato che per il mercato invernale il budget non dovrebbe essere altissimo. L’abolizione del Decreto Crescita è stato un brutto colpo, però delle buone occasioni si potrebbero comunque presentare.

Il centrocampista bosniaco e tenerlo fino a fine stagione potrebbe essere deleterio. Tocca al Fenerbahce mettere sul tavolo un’offerta economicamente più convincente. Con Krunic è tutto fatto (contratto da circa 3 milioni netti a stagione), ma il Milan non può accettare 3 milioni per la cessione del cartellino. Serve un piccolo sforzo da Istanbul, vedremo se verrà fatto.