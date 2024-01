La Juventus complica i piani del Milan: inserimento per Terracciano

La società bianconeri ha fatto irruzione per il difensore dell’Hellas Verona: i rossoneri hanno una rivale temibile sul mercato

Nella giornata di ieri si era sparsa la notizia che voleva il Milan molto avanti nella trattativa per Filippo Terracciano, esterno di difesa dell’Hellas Verona, giocatore molto duttile e di prospettiva.

Prima Sportitalia ha lanciato l’indiscrezione e poi Matteo Moretto ha dato conferma di colloqui tra le parti, con il club rossonero molto interessato al profilo del classe 2003, che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione. Si vociferava che il Diavolo avesse superato la concorrenza della Fiorentina per il laterale, che tra pochi giorni compirà 21 anni. Un nome a sorpresa per il Milan, al quale fin qui erano stati accostati altri profili difensivi.

Terracciano sarebbe un buon elemento e un rinforzo utile per Stefano Pioli, che potrebbe impiegarlo sia da terzino, su entrambe le fasce, che da difensore centrale. Il giocatore degli scaligeri è infatti molto duttile ed è stato impiegato in tutti i ruoli della difesa. Le parti sono in contatto, tuttavia, l’affare non è così semplice perché nelle ultime ore ha irrotto un’altra big di Serie A, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri.

La strategia dei bianconeri

La Vecchia Signora si sta infatti inserendo per Terracciano e vuole provare a battere sul tempo la concorrenza del Milan e di tutte le altre società interessate. I bianconeri sono sempre interessati ai giovani prospetti italiani e la dirigenza vede nel ragazzo un gran prospetto.

A riportare la notizia è Sky Sport, che spiega che la Juventus ha in mente una strategia diversa per arrivare al calciatore dei veneti. Il direttore Cristiano Giuntoli ha infatti in mente di lasciare il giocatore a Verona fino al prossimo giugno e di prelevarlo in estate. In tal modo i gialloblù potrebbe avere a disposizione il ragazzo fino al termine della stagione per una intensa lotta salvezza, e a fine anno se ne priverebbero con più serenità.

Così la Juventus proverà a strappare il giocatore al Milan. Terracciano ha collezionato già 40 presenze in Serie A, nonostante la giovane età, senza mai esser andato in gol ma mettendo a referto 2 assist. C’è da capire quale sarà la richiesta economica del Verona, ma il duello di mercato fra le big è già iniziato.