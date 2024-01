Milan, arriva anche l’ufficialità: Gabbia rientra dal prestito

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Matteo Gabbia è di nuovo un giocatore del Milan. Risolto in anticipo il prestito al Villarreal

Il Milan aveva un forte bisogno di nuovi difensori dal calciomercato per via dell’emergenza infortuni. Con Kalulu, Thiaw e Tomori fuori per molti mesi, è rimasto a disposizione il solo Kjaer. In quel ruolo sta facendo benino Theo Hernandez, così come Jan-Carlo Simic della Primavera. E, a proposito di Primavera, adesso Pioli ha un primo rinforzo.

Il Milan ha infatti deciso di interrompere il prestito secco al Villarreal di Matteo Gabbia, un altro giocatore cresciuto nel vivaio rossonero. In questi minuti è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club: “AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Villarreal. Il calciatore sarà da oggi riaggregato alla prima squadra; bentornato Matteo“. Una buona idea per tamponare l’emergenza: non ha bisogno di tempo per ambientarsi, è già pronto per scendere in campo. Infatti Gabbia già oggi si allenerà con la squadra e potrebbe essere addirittura titolare domenica contro l’Empoli, così da riportare Theo Hernandez nel suo ruolo naturale.

Milan, le prime parole di Gabbia

Matteo è arrivato a Milano nella serata di ieri, poco prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Al suo rientro in città aveva rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono felice, il mio sogno è sempre stato giocare al Milan ma al Villarreal mi sono trovato molto bene. Mi ha fatto piacere che il Milan abbia pensato a me per risolvere l’emergenza. Ho parlato con Pioli e mi ha chiesto come stessi fisicamente, sarà affascinante vedere Ibra dirigente“.