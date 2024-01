Milan-Atalanta, quando si gioca in Coppa Italia: data e orario quarti di finale

Definito l’avversario del Milan nel quarto di finale di Coppa Italia. Ecco quando si giocherà la prossima sfida

Grazie alla convincente vittoria per 4-1 contro il Cagliari, il Milan ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, migliorando già il risultato ottenuto nella scorsa edizione quando i rossoneri furono eliminati all’esordio dal Torino (0-1 ai supplementari).

L’avversario del Milan nei quarti sarà l’Atalanta che si è qualificato grazie al 3-1 contro il Sassuolo nel match disputato mercoledì 3 Gennaio. I nerazzurri si sono imposti con la doppietta di De Ketelaere e il gol di Mirancuk. Nel finale ha accorciato le distanze Boloca.

Non sappiamo ancora quando si disputerà la prossima sfida. Il calendario dei quarti, infatti, sarà comunicato nei prossimi giorni quando il tabellone della Coppa Italia si allineerà con l’ultima qualificata tra le migliori otto, ovvero la vincitrice dell’ultimo match di ottavi tra Juve e Salernitana in programma giovedì 4 gennaio.

In attesa del calendario, sappiamo già che i quarti di finale di Coppa Italia sono previsti tra martedì 9 e giovedì 11 Gennaio, dunque, la prossima settimana in un tour de force di match per tutte le contendenti impegnate anche tra l’ultima giornata di andata in campionato e la prima di ritorno.

Milan-Atalanta, i precedenti e il possibile avversario in semifinale

Quello di Coppa Italia sarà il secondo confronto stagionale tra Atalanta-Milan. L’altro si è disputato in campionato lo scorso dicembre con i nerazzurri di Gasperini vincitori 3-2, in casa, grazie al gol di tacco di Muriel nei minuti di recupero del secondo tempo.

L’ultimo precedente tra Milan e Atalanta in Coppa Italia risale addirittura ai quarti di finale dell’edizione 2000-01. A qualificarsi furono i rossoneri grazie alla vittoria per 4-2 all’andata seguita dal ko per 2-1 a Bergamo. Le due squadre si incrociarono in Coppa Italia anche nell’edizione 1999-2000 con il Milan qualificato nel doppio confronto di ottavi (sconfitta in trasferta 3-2 e vittoria 3-0 a San Siro). In quell’annata, i nerazzurri militavano in Serie B.

Tra Milan e Atalanta c’è anche un precedente piuttosto controverso in Coppa Italia. Edizione 1989-90, si giocava con il format a gironi. Il 24 gennaio 1990, a Bergamo si gioca il match decisivo per la qualificazione in semifinale. L’Atalanta deve vincere, al Milan basta un pari. Con i nerazzurri avanti 1-0, a due minuti dal termine, il capitano atalantino Stromberg manda la palla in fallo laterale per permettere i soccorsi a Stefano Borgonovo dolorante in area.

Rijkaard rimette per Massaro che lancia la palla in area atalantina per il portiere Ferron. Borgonovo, ignaro della restituzione, si avventa sul pallone e viene contrastato fallosamente. Rigore che Baresi trasforma allo scadere tra le proteste veementi di Mondonico e i suoi. Il Milan si qualifica in semifinale, batte il Napoli poi perde la finale con la Juve.

Tornado al presente, la vincente di Milan-Atalanta affronterà in semifinale la qualificata del quarto di finale tra Bologna e Fiorentina. Le semifinali si disputeranno con il format andata e ritorno tra il 3 e il 24 aprile.