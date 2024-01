Milan, corsa ad ostacoli: problemi per il difensore

Il Milan guarda all’acquisto di un nuovo difensore, dopo aver messo le mani su Matteo Gabbia. Non sarà però facile centrare l’obiettivo. Il punto della situazione

Con gli infortuni di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, che non rientreranno prima di febbraio, il Milan ha deciso di correre ai ripari, riportando a casa Matteo Gabbia.

Il difensore già oggi sarà a Milanello per allenarsi con la squadra e per essere a disposizione per la sfida contro l’Empoli. Il ritorno alla base dell’italiano era certamente l’operazione più semplice da portare a termine, con il Villarreal, che ha concesso il via libera senza opporre resistenza.

Il Milan, però, come è noto, proverà ad acquistare anche un altro centrale. L’idea resta quella di mettere le mani su un giocatore di piede mancino e non è un caso che in cima alla lista dei desideri continua ad esserci Lenglet. Non sarà però facile riuscire a trovare la quadratura del cerchio: d’altronde serve mettere d’accordo sia il Barcellona che l’Aston Villa.

Non è arrivata ancora una chiusura definitiva, quella che pare, invece, esserci stata da parte dell’Arsenal. I Gunners in questo momento non hanno alcuna intenzione di privarsi di Kiwior. Il polacco, con un passato in Italia, piace anche a Roma a Napoli, ma i londinesi non vogliono cederlo. Discorso identico per Tomiyasu.

Acquistare un giocatore in prestito con diritto di riscatto è alquanto difficile, soprattutto all’inizio del mercato. La speranza è che negli ultimi giorni qualcosa possa cambiare.

Milan, pista francese: insidia monegasca

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno comunque sondando altre piste, che non appaiono ugualmente semplici.

Negli ultimi giorni è emerso anche il profilo di Lilian Brassier. Il difensore può lasciare il Brest per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Il suo club è disposto a trattare, ma sulle sue tracce c’è il Monaco che sta facendo sul serio. Così il club del Principato può mettere a segno un doppio colpo Thilo Kherer e Lilian Brassier, lasciando a bocca asciutta il Diavolo.

Tanti nomi, dunque, ma nessuna trattativa, che al momento vede il traguardo. Le sorprese sono chiaramente dietro l’angolo, ma bisognerà pazientare per capire chi sarà davvero il nuovo centrale di Pioli. Nel frattempo il tecnico rossonero può esultare per un’altra buona prestazione di Jan-Carlo Simic