Milan, l’agente del difensore spiazza tutti: “Non vuole partire”

L’agente di Dragusin ha fatto chiarezza sul futuro del difensore, che viene dato vicino al Tottenham e che piace anche ai rossoneri.

Sanno tutti che il Milan nel mercato di gennaio prenderà due difensori centrali, ma non sono escluse sorprese. Una è stata la trattativa avviata per il laterale Filippo Terracciano dell’Hellas Verona, ambito anche dalla Fiorentina e oggetto di un sondaggio della Juventus.

Per quanto concerne la difesa, uno dei profili molto graditi è sicuramente Radu Dragusin. Tuttavia, il prezzo è troppo elevato impedisce di pensare a un investimento nel mercato di gennaio. Più ipotizzabile un tentativo in estate. Il Genoa pretende circa 30 milioni di euro e, infatti, il giocatore viene dato vicino al trasferimento al Tottenham. Le negoziazione è in corso.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Dragusin

Florin Manea, agente di Dragusin, ha parlato a TV Play del futuro del difensore rumano: “Non pensa ai soldi, ma alle prospettive di crescita della squadra in cui può giocare. Siamo stati contattati da club arabi, ma non ha neppure voluto ascoltare. Personalmente non sono stato contattato né dal Napoli né dalla Roma né dal Milan. Comunque per ora non pensa a lasciare il Genoa, sarebbe come lasciare qualcosa in sospeso. Dei contatti con la Premier League, il Tottenham e altre società ci sono stati, ma in questo momento non vuole andare via”.

Manea ha dato una notizia importante, Radu non vuole lasciare Genova adesso: “Se poi il Genoa parla con qualcuno – aggiunge – e trova l’accordo, noi ascolteremo eventualmente l’offerta. Non conosco esattamente le idee del club e a quale formula penserebbero per una cessione“.

La situazione sembra abbastanza chiara lato giocatore. La prima scelta è restare nella squadra di Alberto Gilardino e completare la stagione, solo in seguito verranno valutate le proposte. Ma se il Genoa dovesse accordarsi già da subito per il suo trasferimento, allora l’ex Juventus e il suo agente ascolteranno subito la proposta. In questo momento il Tottenham non ha ancora chiuso con il Grifone, anche se diverse fonti davano l’affare molto vicino alla fumata bianca. Difficile rifiutare 30 milioni, se da Londra decidessero di mettere sul tavolo tale cifra.